Apple chystá velké věci. Nový iPhone 17 Ultra by mohl být opravdovou revolucí

Apple letos na podzim představí nové iPhony. Dočkáme se série iPhone 17, se kterou dorazí i řada změn. Výrobce údajně hodlá výrazně přepracovat design a spekuluje se i o nasazení nového extra tenkého iPhonu 17 Air, který má nahradit iPhone 16 Plus.

Nové zprávy z blogu Naver nicméně naznačují, že připravovaný iPhone 17 Air by nemusel být jediným zásahem do tradiční čtveřice iPhonů. Uniklé informace hovoří o modelu iPhone 17 Ultra, který by se měl stát vrcholovým iPhonem připravované řady. To by také znamenalo konec modelů s přídomkem „Pro Max“.

Tato informace se ale na internet dostala již několikrát i v minulých letech a nikdy se prozatím nepotvrdila. Tentokrát ale s touto zprávou přichází více zdrojů a je skutečně možné, že letošní modelová řada bude výrazně odlišná od let předešlých.

Neoficiální render modelu iPhone 17 Pro Max | foto: MacRumors

iPhone 17 Ultra – co už o něm víme?

Nové názvosloví pro vrcholný model iPhonu by se skutečně mohl stát realitou, jelikož přídomek „Ultra“ již Apple využívá například u hodinek Apple Watch Ultra nebo čipů jako je M3 Ultra. Pro telefon s takovým názvem by si ale Apple musel připravit něco opravdu speciálního.

Tím by měl být nový displej se zmenšeným Dynamic Islandem nebo baterie s větší kapacitou. Díky tomu ale bude telefon v pase o něco silnější než aktuální iPhone 16 Pro Max. Ve spojení se spekulovaným telefonem se hovoří i nové technologii parního chlazení, která udrží zařízení chladné i při náročných úkonech.

iPhone 17 Ultra by dle různých zdrojů mohl dát Applu možnost navýšit cenu zařízení. Značka Ultra dokáže u zákazníků vyvolat pocit něčeho výjimečného, za což se kupci nebojí připlatit. Vyšší cena by přitom pro kalifornského giganta znamenala i vyšší marži. Připravovaná podzimní premiéra je tudíž plná otázek a vypadá to, že letošní akce může být plná překvapení.