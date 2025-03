Nový teploměr od Xiaomi za 110 korun: Změří i vlhkost a vydrží na baterii 3 roky

Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini | foto: Xiaomi

Xiaomi představuje Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini, kompaktní teploměr a vlhkoměr s přesným měřením, Bluetooth Mesh a výdrží až 3 roky.

Nový pomocník do chytré domácnosti

Xiaomi nabízí široké portfolio produktů, mezi nimiž najdete téměř vše. Významně se angažuje i v oblasti chytré domácnosti, kde své výrobky prodává pod značkou Mijia. Nyní přichází s dalším přírůstkem do segmentu malé domácí elektroniky – chytrým teploměrem a vlhkoměrem v jednom.

Novinka nese název Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini a vyniká především kompaktními rozměry – pouhých 53 × 45,3 × 13 mm. Díky tomu se vejde do dlaně a snadno jej umístíte kamkoli. Poskytuje přesné informace o teplotě a vlhkosti, což pomáhá lépe regulovat klima v místnosti.

Design je minimalistický a na stěně nepůsobí rušivě. Zaujme i tenkým rámečkem kolem displeje, který je typu LCD. Monochromatický 2,1palcový panel zajišťuje výbornou čitelnost za všech podmínek a přehledně zobrazuje všechny důležité informace.

Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini v ruce | foto: Xiaomi

Malý, ale přesný

Teploměr a vlhkoměr Thermometer and Hygrometer 3 Mini se, kromě kompaktních rozměrů, pyšní také velmi přesným měřením. Jeho senzor dokáže zaznamenat i drobné změny, teplotu umí zaznamenat s přesností na 0,1 °C a vlhkost s přesností na 1 % RH. Jeho teplotní rozsah čítá 0 až 60 °C a vlhkost pak měří v rozmezí 0 až 99 % RH.

Jednou z hlavních zbraní tohoto teploměru a vlhkoměru je integrace do chytré domácnosti. Díky technologii Bluetooth Mesh ho snadno propojíte s dalšími chytrými zařízeními v rámci vaší chytré domácnosti, poté ho stačí spárovat s aplikací Mi Home a můžete se pustit do práce. Knoflíková baterie typu CR2450 zaručí provoz až po dobu 3 let.

Specifikace Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini:

Rozměry: 53 × 45,3 × 13 milimetrů

Hmotnost: 30 gramů

Displej: LCD, monochromatický, velikost 2,1 palce

Teplotní rozsah: 0 až 60 °C

Rozsah měření vlhkosti: 0 až 99 % RH

Přesnost měření: 0,1 °C teplota a 1 % vlhkost

Připojení: Bluetooth Mesh

Ovládání přes aplikaci: Mi Home

Napájení: knoflíková baterie CR2450

Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini na skřínce | foto: Xiaomi

Cena a dostupnost

Teploměr a vlhkoměr v jednom – Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Mini od Xiaomi je aktuálně dostupný v Číně, a to za cenu 34,90 jüanů. To je v přepočtu zhruba 110 korun bez daně.

Kdy a za kolik se novinka dostane do Česka, je prozatím neznámé, nicméně současná generace se dá u nás sehnat i za pouhých 114 korun, takže u nové generace tomu nemusí být jinak.