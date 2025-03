Google přihodí k levnému Pixelu 9a hodnotný dárek, ale dočkáme se i v Česku?

Pixel 9a dorazí 19. března. Kromě dostupné ceny by mohl nabídnout i dárek – v některých zemích Google přibalí zdarma Google TV Streamer.

Pixel 9a má blízko k představení

Google by měl představit svůj nejdostupnější telefon, Pixel 9a, příští týden a očekávání jsou nemalá. Vyzve na přímý souboj pár týdnů starý iPhone 16e a souboj to bude na ostří nože. O telefonu se ví již takřka vše, ale jeden prvek zůstává pořád zahalený tajemstvím. Co nový majitel spolu s telefonem dostane?

Bývá pravidlem, že výrobci svůj na trh nově příchozí telefon doplní o nějaké menší či větší dárky, nebo na něj alespoň po omezenou dobu pověsí zvýhodněnou cenu. Často bývají k dispozici také slevy výměnou za recenzi, nebo třeba dvojnásobná paměť za cenu základní. Nové telefony se zkrátka musí promovat hned ze startu prodeje.

I Google u svých Pixelů rozdává zajímavé dárky, a to většinou ve formě předplatného na některou ze svých služeb na určitou dobu, často na tři měsíce. Je jisté, že nějaký dárek bude součástí i promo akce na ještě nepředstavený Pixel 9a a informátor Roland Quandt nyní přišel s jeho možnou podobou. Vypadá to, že Google bude letos nebývale štědrý.

Uniklý render připravovaného Pixelu 9a | foto: Onleaks, Android Headlines

Pixel + Google TV zdarma

Výše zmíněný informátor uvádí, že Google k novému Pixelu 9a přibalí jako dárek zdarma multimediální centrum Google TV Streamer. To je opravdu moc hezký dárek, hlavně když vezmete v potaz, že se cena této platformy na našem trhu pohybuje okolo nějakých 4 tisíc korun. Přímo Google ji u nás neprodává, ale prodejci třetích stran ano.

Tato nabídka se bude týkat jen některých zemí a není známo, kterých konkrétně, ale údajně míří na trhy v Evropě. Můžete tedy začít držet palce, aby se Google TV Streamer zdarma dostal i do české nabídky. Nutno dodat, že tento dárek by neposkytoval přímo Google, ale jeho oficiální prodejní partneři v konkrétní zemi.

U nás by tedy tato akce probíhala pravděpodobně u Alzy a Datartu, což jsou, spolu s operátorem O2, oficiální prodejní partneři Googlu v Česku. Budeme tedy doufat, že se u nás této promo akce dočkáme, protože by se jednalo o velmi zajímavou nabídku. Podobně zajímavou, jako když Honor vloni rozdával zdarma ke své skládačce Magic V2 konzoli Nintendo Switch OLED.

Google TV Streamer | foto: Google

Premiéra je za rohem

Oficiální premiéra Pixelu 9a je naplánována na příští týden, konkrétněji na 19. března 2025. Dobrou zprávou je, že ceny by měly zůstat na stejné úrovni, jako u Pixelu 8a, což by znamenalo 14 490 korun za základní verzi s pamětí 128 GB.

Premiéru této očekávané novinky pro vás budeme pochopitelně sledovat a podrobně vám ji na Mobilizujeme.cz představíme.