Xiaomi 16 by mělo být ultratenké. Obětuje tomu však jednu ze svých předností

Ultratenké telefony jsou trendem roku. Apple, Samsung a Xiaomi chystají tenké vlajkové modely s většími displeji a tenčí konstrukcí.

Ultratenké telefony jsou letošním trendem

A tím trendem jsou tenké telefony. Odstartoval ho Apple, když vyšlo najevo, že pro svou nadcházející generaci plánuje ultra-tenký model s přídomkem Air. Poté se této myšlenky chytl i Samsung, který již brzy představí model Galaxy S25 Edge a v poslední době se začíná spekulovat o tenkých telefonech snad od všech výrobců.

Například Honor má prý v plánu uvést tenkou verzi své vlajky Magic 7 a nyní se mezi potenciální výrobce tenkých telefonů přidává Xiaomi. Dle informací stránek Gizmochina se dočkáme tenkého modelu od Xiaomi s příchodem další vlajkové řady, tedy série Xiaomi 16. Nicméně to vypadá, že si tato transformace vyžádá nečekanou oběť.

Oním tenkým modelem by mělo být základní Xiaomi 16 a tyto základní vlajky z dílen čínského výrobce se vyznačují tím, že jsou poměrně malé. Od dob dvanácté generace se velikost displeje těchto telefonů pohybuje okolo velikosti 6,3 palce, takže jsou to spíše menší, do rukou velmi dobře padnoucí přístroje. A právě to by se mělo změnit.

Detail na logo Xiaomi | foto: Luboš Srb

Tenký, ale ne malý

To, co nadcházející Xiaomi 16 prý ztratí na tloušťce konstrukce, to naopak nabere na její výšce. Nová základní vlajka od Xiaomi má být tenká, ale displej prý naroste na velikost okolo 6,5 až 6,67 palce, což je takový dnešní standard. Výrobce tedy obětuje kompaktnost telefonu za tenký profil a je otázkou, zda je to dobře, či nikoliv.

Je ale pravděpodobné, že se tenké telefony dostanou v dohledné době více do řečí a rozhodně mají potenciál stát se populární kategorií. Xiaomi patří mezi největší mobilní výrobce a musí držet krok s Apple a Samsungem, takže příchod tenkého modelu je víceméně logický a očekávaný. Tenčí, ale zároveň větší šasi má navíc oproti ryzím kompaktů několik výhod.

Ve větším šasi více místa, například pro lepší teleobjektiv, a vejde se do něj i větší baterie. Xiaomi již přešlo na nový typ akumulátorů, které jsou výrazně tenčí při zachování stejné kapacity a právě to je oblast, kde by mohla tato vlajka porazit konkurenci. Apple se Samsungem stále používají starší typy, ale je samozřejmě otázka, jestli se svými tenkými telefony konečně nepřejdou na nové baterie.

Kdy se nového Xiaomi 16 dočkáme?

Aktuálně je na trhu vlajková řada Xiaomi 15 a na další generaci je ještě času více než dost. Je pravděpodobné, že se nástupce této aktuální série dočkáme až na podzim a do té doby určitě dorazí pořádná dávka dalších informací a úniků o tom, jak se celá situace okolo této tenké vlajky vyvine. Faktem ale je, že jich budeme vídat čím dál víc.