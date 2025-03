Oneplay aplikace – Kde ji stáhnout a jaká zařízení jsou kompatibilní?

Nová streamovací platforma Oneplay je tu. Jak a kde stáhnout aplikace, ať už pro mobily, počítače, nebo televize? Máme seznam kompatibilních zařízení.

Oneplay vzhlíží vysoko

Oneplay, které vzniklo spojením O2 TV a Voyo, chce být nejpopulárnější streamovací službou v Česku. Vzhledem k tomu, že O2 TV mělo zhruba 870 tisíc předplatitelů a Voyo přibližně 950 tisíc předplatitelů, přičemž někteří mohli mít i obě platformy současně, je to obrovská masa uživatelů.

Oneplay aplikace

Služba Oneplay odstartovala dnes ráno a od té doby je ke stažení zcela nová aplikace, kterou budou používat možná i miliony Čechů. Pokud už jste měli na své televizi, mobilu, či počítači Voyo aplikaci, tak se vám pouze změní na Oneplay.

Kdo má aplikaci O2 TV, ale ne Voyo, ten si musí stáhnout novou appku Oneplay. Změna pro uživatele Voyo má být postupná, takže pokud se u vás ještě nic nezměnilo, nezoufejte a vyčkejte, klidně i pár dnů.

Oneplay aplikace na iOS | foto: Luboš Srb

Oneplay aplikace iOS/Android

Na smartphonech je již přes odkaz ke stažení Oneplay aplikace, a to pro iOS/iPadOS (App Store) a Android (Google Play). Ale pozor, ať si nestáhnete cizí aplikaci OnePlay TV, ta totiž nemá s českým Oneplay nic společného a jde jen o shodu jmen.

Oneplay aplikace TV/PC

Na počítačích či televizích zamiřte do aplikačních obchodů a hledejte „Oneplay“. Abyste si stáhli správnou aplikaci, tak by vývojářem měla být společnost Nova TV a poznáte to i podle ikonky aplikace „oneplay“ s logem platformy.

Oneplay na televizi | foto: Luboš Srb

Přehled všech podporovaných zařízení

Obsah na streamovací službě Oneplay můžete sledovat na všech možných zařízení, ale ne úplně na všech. Pokud máte starší operační systém, pak se vaše zařízení nemusí nacházet na seznamu podporovaných systémů. Podívejte se níže, zda je Oneplay možné sledovat i na vaší televizi, mobilu, či počítači.

Chytré telefony a tablety

Android: verze 8 a vyšší

Apple iPhone/iPad (iOS/iPadOS): verze 16 a vyšší

Chytré televizory a set-top boxy

Set-top boxy O2: Oba modely, na kterých fungovala O2 TV 2.0: „Model 2022“ – O2 TV set-top box nové generace (na štítku označen jako model SML-5442TW). Dodávali jsme jej od roku 2018. „Model 2023“ – O2 TV Box (na štítku označen jako model ZXV10 B866V2). Dodávali jsme jej od roku 2022. Nově jej nabízíme pod názvem Oneplay Box.

Tizen (Samsung): Modelové řady 2015 a novější

WebOS (LG): Modelové řady cca 2015 a novější (verze operačního systému WebOS 2.2.0 a vyšší)

Android TV (Google TV): Verze 5 a vyšší (modelové řady cca 2015 a novější) Všichni výrobci, např.: TCL, Philips, Sony, JVC, Kivi, Metz, Panasonic, Sharp, Strong, Tesla, Thomson, Toshiba, Xiaomi, … Pozor, někteří výrobci v minulosti využívali jiný operační systém, např. Philips využíval cca do roku 2018 systém Net OS – v takových případech aplikaci Oneplay v příslušném aplikačním obchodě nenaleznete.

Vidaa (Hisense): Modelové řady 2020 a novější

Ostatní operační systémy: Philips, modelové řady 2020 a novější (Titan OS, Whale OS) Toshiba, Hyundai, Gogen, Finlux, modelové řady 2021 a novější

Apple TV: Set-top boxy Apple TV s aktuálním tvOS (modely HD a 4K všech generací)

Webový prohlížeč na počítači

Operační systém Windows v aktuální verzi prohlížečů: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Operační systém Mac OS v aktuální verzi prohlížečů: Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox

Webový prohlížeč na mobilu

Android: v aktuální verzi prohlížečů Chrome, Opera, Firefox

‍iOS: v aktuální verzi prohlížeče Safari

Dostupnost funkcí

Na některých zařízeních nemusí být dostupné veškeré funkce pro správu účtu a předplatného. Většinu funkcí naleznete ve webovém prohlížeči na počítači.