Temná stránka levných mobilů. Co vám prodejci neřeknou?

Levné telefony lákají cenou, ale skrývají mnoho kompromisů. Zjistěte, proč se často nevyplatí a kdy raději zvolit kvalitnější model.

Proč si nekupovat levné telefony?

Mobily dnes nosíme po kapsách úplně všichni, od prarodičů přes teenagery až po školáky a vzhledem ke klesajícím cenám si může smartphone dovolit prakticky každý. Jenže ne vždy dává nákup levného mobilu smysl a může se dokonce stát, že vyjde dráž než prémiový model.

Tento článek ale nepíšu proto, abych soudil ty, kdo si kupují levné mobily. Rád bych se zaměřil na to, před čím lidé častokrát zavírají oči, a sice zda se levné mobily doopravdy vyplatí a jaké kompromisy je třeba překousnout. Garantuji vám, že po přečtení tohoto textu budete v obraze a už se znova nenecháte nachytat.

Redmi A3 | foto: Xiaomi

Co vlastně znamená levný mobil?

Když se řekne levný mobil, bavíme se o kategorii kolem 3 až 5 tisíc korun. Typicky určená pro nenáročné uživatele, babičky, nebo jako první mobil pro děti. V této relaci najdete modely jako Xiaomi Redmi A3, dnes už stažený z trhu, nahrazený novým Redmi A5. Tyhle kousky umí základ – ale právě proto je důležité vědět, co od nich čekat. A hlavně co nečekat.

Výkon není jen o hrách

Hladký průchod systémem, hry bez sekání nebo rychlé načítání – to jsou záležitosti, které musí zvládat každý moderní telefon na jedničku. Všechny tyto aspekty jsou možné díky výkonu, a proto je důležité, abyste vybírali pouze takové modely, co se pyšní řekněme zajímavějším čipsetem.

A netřeba hned koukat po vlajkách typu Asus ROG Phone 9 Pro, který si v AnTuTu vysloužil lehce přes 3 miliony bodů. Pakliže bude mobil určen jen na základní funkce, bohatě postačí, když se zaměříte na čipset, který v AnTuTu získal alespoň 200–300 tisíc bodů.

Omezená paměť

Achillovou patou levných mobilů ale není jen výkon. Další problém, na který zcela jistě narazíte, je značně omezená interní paměť. Ta se častokrát zastaví na pouhých 64 GB nebo v lepších případech 128 GB. V době, kdy každý máme uložené tisíce fotek a desítky aplikací, je tato paměť nedostatečná.

Problém je i v paměti RAM. Levné kousky nabízí mrzké 3 nebo 4 GB, což znamená, že multitasking bude spíš utrpením a více otevřených aplikací najednou nadělá pěknou paseku. A na otevřených dvacet záložek v Google Chrome rovnou zapomeňte.

Honor 400 Lite v ruce | foto: Luboš Srb

Podpora aneb časovaná bomba

Samostatnou kategorií je i softwarová podpora. Drtivá většina levných mobilů nedosáhne ani na čtyřletou podporu ze strany výrobce, což znamená, že mobil bude brzy za zenitem a k tomu všemu bez bezpečnostních záplat. Zapomeňte na nové funkce Androidu, nový design – tyto benefity najdete až u dražších kousků. Jen pro představu, takový Google se u modelů Pixel pyšní podporou po dobu sedmi let (Pixel 8 a novější), a to samé platí pro řadu Galaxy S25 od Samsungu.

Od podpory se dále vyvíjí délka životnosti mobilu. Nejen, že levný smartphone nevydrží dlouho po stránce softwaru, ale vzhledem k extra levným komponentům lze očekávat, že odejde do křemíkového nebe podstatně rychleji. Nejvíce na ráně je buď baterie nebo displej, tyto komponenty rády odchází nejčastěji. Výjimkou není ani základová deska, zvlášť od neznámých výrobců. Pak si člověk musí položit otázku, zda za pět let kupovat dvakrát nebo dokonce třikrát nový levný mobil, nebo mít raději klid a sáhnout po něčem dražším a kvalitnějším.

Kvalita zpracování

V této oblasti mnoho výrobců exceluje. I přesto, že jsou levné mobily tvořeny primárně z plastu, často zaujmou až překvapivě hezkým zpracováním a neotřelým designem. Pochopitelně ale nelze očekávat zázraky a častokrát jde o „naleštěnou bídu“, která vypadá dobře jen na oko. Jakmile vezmete mobil do ruky, ihned pocítíte podstatný rozdíl oproti dražším kouskům.

A do jisté míry je to samozřejmě i promyšlený tah výrobců, kteří pracují s psychologií zákazníků. Slabší technické parametry jsou často akceptovatelné, ale nepovedený design a laciný vzhled bývají pro mnoho lidí nepřekonatelnou překážkou.

Spotřebitelé totiž rádi srovnávají a hodnotí – a vizuální dojem hraje v tomhle směru zásadní roli. Právě proto se spousta cenově dostupných telefonů snaží působit elegantně a luxusně. I zákazníci s omezeným rozpočtem chtějí mít pocit, že drží v ruce něco výjimečného.

Levný telefon v ruce | foto: Roman Macháč

Kde leží rozumná hranice?

Až do této chvíle to vypadá, že jen „pliveme“ na levné mobily – tak to ale rozhodně není. Chápeme, že každé zařízení má svou cílovou skupinu a koupi levného smartphonu nikomu nerozmlouváme. Koneckonců, každý žije v rámci svých možností.

Je potřeba si ale říci, kde leží rozumná hranice. U nás v redakci Mobilizujeme.cz si myslíme, že ona hranice začíná mezi 5 500–6 000 Kč. Je ale třeba zdůraznit, že všechny mobily v této kategorii bychom rozhodně nedoporučili!

V současné době nás mile překvapil například CMF Phone 2 Pro od Nothingu, který vyjde na 6 300 Kč a nabízí neskutečný poměr cena / výkon. Na opačné straně spektra z mainstreamových mobilů leží například Infinix Hot 50 Pro+, který je sice dílenský povedený, ale softwarová podpora značně pokulhává.

Kdy levný telefon může stačit?

Myslím, že na tuto otázku jste si během čtení mého článku již odpověděli, ale pojďme si to shrnout. Levný mobil může dobře posloužit hned v řadě případů, ať už jako první telefon pro dítě nebo i pro seniory, kteří jej využívají maximálně na psaní esemesek nebo volání.

Ideální je mít levný mobil po ruce i v případě, že vyrážíte na dovolenou. Ztratit iPhone v zahraničí je má noční můra a nechat si na pokoji záložní mobil se může vyplatit. Překvapivě se dostupný smartphone může hodit i do firem, kde poletuje mezi vícero zaměstnanci nebo slouží například ve skladu jako čtečka QR kódů (oba případy znám z praxe). Věřím, že každý z vás, pozorných čtenářů, si najde vlastní uplatnění.

Proč se vyplatí připlatit za pořádný telefon?

Nejde jen o prestiž nebo pozlátko, jak často tvrdí mudrcové na sociálních sítích. Důvody pro pořízení mobilu vyšší třídy jsou mnohem praktičtější. Především získáte zařízení, na které se můžete opravdu spolehnout.

Kvalitní konstrukce, špičkový displej, super fotoaparát, baterie s dlouhou výdrží a podpora rychlého nabíjení nejsou jen příjemné bonusy – jsou to vlastnosti, které vám usnadní každodenní používání. K tomu připočtěte delší softwarovou podporu a aktualizace.

Prémiové telefony navíc často vydrží v provozu bez problémů klidně i více než pět let. To je zhruba stejná doba, po kterou někteří uživatelé vystřídají dva až tři levnější modely.

zdroj: vlastní