Běžně vyprodané, teď se slevou. 4 nejlepší technologické kravinky z Lidlu (9. díl)

Tracker s podporou Apple Find My | foto: Techcrunch, Lidl

Technologie, co potěší i peněženku. V Lidlu teď seženete šikovné vychytávky s výraznými slevami, které prostě nechcete minout. Mrkněte na náš redakční výběr.

Technologické vychytávky za pár korun

Lidl je bezesporu jeden z nejoblíbenějších obchodních řetězců v Česku a své postavení si získal nejen jako prodejce potravin, ale i díky široké nabídce produktů, které prodává za skvělé ceny. Ty navíc můžete obvykle sehnat i ve velkých slevách.

V Lidlu můžete najít vše od oblečení, přes příslušenství do auta nebo na zahradu a najdete zde dokonce i elektrokola. V dnešním článku na Mobilizujeme.cz si představíme 4 zajímavé produkty, které jsou nyní i ve výrazné slevě, a nakonec přidáme i tip, jak ušetřit ještě více.

Stylová chytrá lampa

Cena: 599 Kč (před slevou 1 299 Kč)

Chytré osvětlení je velký trend dnešní doby, a v případě, že hledáte dobře vypadající lampu s chytrými funkcemi, tato stolní LED lampa od Livarno je skvělou volbou. Podporuje 16 milionů barevných odstínů a můžete ji ovládat buď pomocí mobilní aplikace, nebo hlasem s Google Asistentem.

Lampu lze integrovat do ekosystému výrobků využívajících bezdrátovou technologii Zigbee 3.0, takže si dobře rozumí i s dalšími výrobky Lidl Smart Home. Jelikož se jedná o vertikální lampu, skvěle se hodí na okraj stolu ke zdi, kde vytvoří příjemné ambientní osvětlení. Maximální svítivost je 1000 lumenů.

Chytrá stolní LED lampa z Lidlu | foto: Livarno

Robotický pomocník na sečení trávy

Cena: 7 999 Kč (před slevou 10 998 Kč)

Udržování pěkného trávníku obvykle zabere mnoho času, a pokud máte velkou zahradu, tak i dost energie. Naštěstí existuje elegantní řešení ve formě robotické sekačky na trávu Parkside PAMRS 1000 A1. Ta dokáže trávník posekat rychle a zcela bez námahy, stačí jen vymezit plochu sekání pomocí ohraničujícího drátu, který najdete přímo v balení.

Následně můžete pomocníka ovládat skrze mobilní aplikaci, kde si lze nastavit rutiny ke konkrétním dnům. Sekačku můžete zprovoznit a ovládat i bez aplikace s pomocí integrovaného LCD displeje. Na výběr je ze 3 režimů sečení a v těle sekačky je i regulátor pro nastavení výšky sečení v rozmezí od 25 do 60 mm.

Přístroj je určen pro plochy do velikosti až 1000 m² a poradí si i s terénem se sklonem do 25°. Velkou výhodou je senzor na rozpoznání deště, díky kterému se sekačka při dešti sama vrátí do nabíjecí stanice se stříškou, která je součástí balení. Bez potřeby nabití zvládne robotický pomocník fungovat až po dobu 70 minut.

Robotická sekačka na trávu Parkside Smart PAMRS 1000 A1 | foto: Lidl

Chytré lokátory pro iPhone

Cena: 449 Kč (před slevou 509 Kč)

Jestliže často hledáte nebo ztrácíte klíče, jsou chytré lokátory naprosto neocenitelné, protože dokážou pořádně zjednodušit život. Nejoblíbenější sledovače pro iPhony jsou rozhodně AirTagy, jenže ty jsou poměrně drahé. Naštěstí existuje tato alternativa od společnosti Silvercrest.

Smart Tag Finder funguje stejně jako originální Apple AirTag, včetně plné integrace do aplikace Apple Find My. Největším rozdílem je cena, kdy v Lidlu pořídíte sadu tří sledovačů za téměř polovinu toho, co běžně stojí jediný AirTag od Applu.

V balení navíc nedostanete pouze samotné sledovače, ale i ochranné obaly, díky kterým získají trackery odolnost IPX5, čili odolají i tryskající vodě ze všech úhlů.

Chytré lokátory z Lidlu | foto: Silvercrest

Flexibilní zásuvková lišta

Cena: 269 Kč (před slevou 369 Kč)

Zásuvek není nikdy dost a tento prodlužovací kabel od značky Tronic je navíc i ohebný, takže si jej můžete napolohovat v závislosti na tom, jak potřebujete. Díky tomu do něj můžete zapojit najednou i více přístrojů s různorodými přípojkami, které byste do obyčejné prodlužovačky jinak nezapojili.

V konstrukci jsou navíc dva USB porty (1× USB-A, 1× USB-C), které dobře poslouží pro nabíjení telefonu nebo jinou drobnější elektroniku. V zásuvkové liště je celkem 5 přípojek a je svou hloubkou uzpůsobena tak, aby se vešla i do prostoru pod skříně. Příjemným bonusem je prodloužená tříletá záruka.

Flexibilní zásuvková lišta z Lidlu | foto: Tronic

Bonus navíc

Pokud plánujete v Lidlu uskutečnit větší nákup nad hodnotu 1 700 Kč, můžete ušetřit dodatečných 300 Kč při zadání kódu „SLEVA300“. Sleva z akčního kuponu platí pouze dnes, tedy 15. července 2025.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz