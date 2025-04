Recenze mobilu CMF Phone 2 Pro – Nevšední designovka s povedenou výbavou

Otestoval jsem CMF Phone 2 Pro, který je vskutku originálním mobilem. Nestojí ani 7 tisíc, přitom vypadá skvěle, má kvalitní fotoaparát a celkově se povedl.

Mladá značka plná očekávání

V České republice není značka CMF tolik známá a zákazníci by se jí mohli bát. K obavám ale není důvod, CMF spadá pod Nothing, což je taktéž mladá značka, avšak zkušenosti má bohaté. Telefony pod názvem CMF výrobce situuje do střední třídy, kam zapadá i nejnovější kousek CMF Phone 2 Pro. Telefon s originálním designem, solidními specifikacemi, obstojnými fotoaparáty a netradičním přístupem.

Designovka, kterou jen tak nespatříte

Nový CMF Phone 2 Pro zaujme hned po vybalení z krabičky, kde kromě klasických periferií naleznete i silikonový obal. Přední strana telefonu je pochopitelně v tradičním duchu. Má malý průstřel v displeji pro přední fotoaparát a zaujme jen malými, avšak symetrickými rámečky kolem zobrazovače. Pod panelem se nachází i obstojná čtečka otisků prstů s rychlou odezvou.

Daleko působivější jsou ale plastová záda s matnou úpravou. Záda telefonu jsou plochá a nabízí několik designových prvků. Hned zprvu se zastavím u čtyřech viditelných šroubků na kraji zad. Ty telefonu dodávají originálního ducha a navíc to vypadá dle mého opravdu dobře. Tyto hlavičky šroubků jsou vsazeny lezce pod úroveň zad a plynule přechází k taktéž plastovému rámu.

CMF Phone 2 Pro, displej

CMF Phone 2 Pro v ruce

V pravém rohu zad je umístěno plastové kolečko, jež jasně dává najevo, že jde o design CMF. Kolečko to není obyčejné a slouží pro interakci se speciálním příslušenstvím. Pro jeho vyšroubování ale musíte použít více síly. První generace nabízela tento prvek s vroubkovanou úpravou, což se aktuálně neopakuje. V pravém horním rohu jsou dvě samostatné čočky fotoaparátu, jež ze zad značně vystupují a jsou obklopené hliníkovým materiálem. Vedle nich je menší čočka fotoaparátu s LED bleskem.

Celkově se telefon v ruce drží velice dobře. Mohou zato zaoblené rohy telefonu ale i nízká hmotnost. Podíváme-li se na ovládací prvky, pravá strana ukrývá zamykací tlačítko a speciální Essential Key, o kterém si povíme později. Tato dvě tlačítka bych pro lepší ovladatelnost prohodil. Protější strana ukrývá kolébku hlasitosti. Ve spod je poté šuplík na SIM, USB-C a ne moc kvalitní samostatný reproduktor.

CMF Phone 2 Pro, displej

Nadprůměrně kvalitní displej

Ve střední třídě v dnešní době zákazníci očekávají kvalitní zobrazovací panel. V tomto ohledu CMF Phone 2 Pro nezklame a telefon sází na 6,77palcový AMOLED zobrazovač s rozlišením 2392 × 1080 pixelů, což nám dává naprosto dostatečnou jemnost 487 bodů na palec. Skvěle ja na tom novinka i co se týče svítivosti s hodnotou 3 000 nitů. Displej je krásně čitelný za každé situace a vytknul bych prakticky jen pomalejší automatickou regulaci jasu.

Zákazníky poté potěší i vysoká 120Hz obnovovací frekvence, kterou telefon reguluje v hodnotách 60 a 120 Hz. Za všech okolností je ale displej krásně plynulý. Pochválit musím i barvy, ačkoliv samotný systém jim nejde příliš naproti. Software sází na tmavší odstíny, jež jsou ale pro AMOLED panel z hlediska úspory energie vyhovující. Nechybí ani podrobné nastavení barev nebo různé režimy upravující jejich tón. Například noční režim pro filtr modrého světla.

CMF Phone 2 Pro, displej

Nothing OS je něco speciálního

Po vybalení z krabičky na uživatele CMF Phone 2 Pro čeká Android 15, jehož přítomnost lze rozhodně cítit. Výrobce sice využívá nadstavbu Nothing OS 3.2, která je opravdu speciální a nebojí se výrazných změn, přesto je čistý Android zřetelný. Například v ovládacím centru nebo menu aplikací. CMF, potažmo Nothing, ovšem plně přebírá kontrolu nad designem domovské obrazovky. Počínaje od přepracování vzhledu ikon aplikací po přidání šikovných funkcí.

Nadstavba Nothing OS 3.2 je velmi speciální a sází na šedé barvy, které zhltnou prakticky všechny aplikace. Design těch vlastních aplikací sází na tečky, kterým vývojáři říkají Dot Matrix (NDot). Využitou nadstavbu musím poté pochválit za její optimalizaci. Animace jsou krásně plynulé a systém běží jako z praku. U telefonu této kategorie jde o jeden z nejlepších uživatelských zážitků.

CMF Phone 2 Pro uživateli nabízí i speciální tlačítko zvané Essential Key. Slouží pro vytvoření screenshotu, přičemž ihned lze k fotce nahrát hlasová poznámku. Dlouhým podržením proces urychlíte a rovnou nahráváte zvuk. Tyto poznámky se ukládají ve speciální aplikaci Space. Essential Key mě ale spíše zklamalo a cestu jsem si k němu nenašel. Často jsem si ho spletl se zamykací klávesou a tlačítko nelze nijak upravit. Dokázal bych si představit užitečnější využití. Essential Space nicméně dokáže hlasovou poznámku zpracovat a vytvořit z nich například bodový seznam.

Z šikovných vychytávek vypíchnu rozsáhlé možnosti nastavení designu systému, možnost využívat minimalizovaná okna nebo zvětšení ikonky aplikace na domovské ploše. Samozřejmě nechybí ani Always-on displej s podrobným nastavením a pochválím i spolupráci se sluchátky AirPods od Applu. Umělá inteligence se bohužel v telefonu této kategorie tolik nepropisuje, avšak telefon ani tak nezůstal úplně na suchu. Přítomnost hlásí Circle to Search pro rychlé vyhledávání „kroužkováním“ od Googlu.

Výkon, výdrž a nabíjení

I v telefonech této cenové kategorie dokáže výrobce nabídnout zákazníkovi obstojnou vnitřní výbavu, čehož je CMF Phone 2 Pro jasným důkazem. Srdcem telefonu se stal procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G ve spolupráci s 8 GB RAM. Operační paměť je ovšem virtuálně rozšiřitelná o dalších 8 GB.

Telefon se také dokáže slušně zahřát, především pak v momentě, kdy už hrajete pár desítek minut. Při hraní telefon nabízí i speciální Herní režim, jenž pomůže optimalizovat výkon. Při méně náročných titulech si zahrajete i hry na na 90 – 120 snímcích za vteřinu. Náročnější hry už sice na tolik fps nerozjedete, herní zážitek je ale přesto příjemný.

CMF Phone 2 Pro potěší i nabíjením o výkonu 33 W. Baterii zvládnete nabít za necelé dvě hodiny a zamrzí i fakt, že nabíjecí adaptér není součástí balení. Tato baterie s průměrnou kapacitou 5 000 mAh nabízí i odpovídající výdrž. V pracovní den jsem se domů vracel se zhruba 50 % a další den bych si s telefonem netroufnul. Pokud ale budete s energií hospodařit, bez nabíječky zvládnete i víkend na chalupě.

CMF Phone 2 Pro, baterie

Fotoaparát plný očekávání

Na zádech telefonu CMF Phone 2 Pro se nachází hned tři fotoaparáty s pochopitelně rozdílnými vlastnostmi. Hlavní práci odvádí 50Mpx čip s ohniskovou vzdáleností 24 mm a světelností f/1.88. V sestavě nechybí ani ultra-širokoúhlý senzor se záběrem 120° a rozlišením 8 Mpx. Sestavu poté uzavírá další 50Mpx čip sloužící pro dvojnásobný optický zoom. Naplní slušně vyhlížející sestava očekávání?

50Mpx senzory disponují kvalitou

Nejdůležitější roli hraje samozřejmě hlavní fotoaparát. Ten sice nefotí na plné 50Mpx rozlišení a volí technologii spojování pixelů, načež fotografie má 12Mpx rozlišení, ničemu to ale nevadí. Fotografie mají přes den krásné a hlavně syté barvy, jež využitému panelu vyloženě svědčí. Výsledný snímek zaujme i mírou detailů a prokreslením. Potěší i rychlá uzávěrka, díky které vám neunikne žádná momentka.

CMF Phone 2 Pro, fotoaparát

Prakticky stejně kvalitní práci odvádí i druhý 50Mpx senzor pro 2× optický zoom. Barvy se nesou ve stejném tónu jako u hlavního fotoaparátu a míra detailů rozhodně potěší. Přes den musím pochválit i ultra-širokoúhlý čip. Šíře záběru je tak akorát, kraje nejsou deformované a detaily jsou krásně ostré. Barevné podání je opět syté a koresponduje se zbylými snímači.

O poznání hůře si tento čip vede při ubývajícím světle nebo za tmy. Čip nedokáže zachytit dostatek světla a detaily jsou často rozmazané. Kraje fotografií navíc postrádají barvy a snímač má problém se silnými světelnými body. Typickým příkladem je pouliční osvětlení, které fotce dodá nepěkný žlutý podtón. Na druhou stranu musím pochválit noční oblohu, do které se prakticky nikdy nedostal šum.

Zbylé dva 50Mpx senzory to v noci zvládají výrazně lépe. Hlavní fotoaparát se nebojí vykreslit detaily a automatický noční režim dokáže výrazně pomoci. Barvy jsou sice malinko vybledlejší, avšak to se dá vzhledem k ceně snadno odpustit. Také zoom zpracuje detaily v obstojné kvalitě, hůře ale pracuje se světlem, kde je stejný problém jako u ultra-širokoúhlého čipu.

Focení s telefonem CMF Phone 2 Pro

Video ani selfie nezklame

Zadní sestavu fotoaparátů doplňuje přední 12Mpx kamerka. Ta je na svou třídu průměrná a detaily nejsou tolik výrazné. Senzor ale rozhodně nezklame. Obstojně si vede i video, které lze natáčet v maximálním 4K rozlišení při 30 fps. Doporučuji ale Full HD, při kterém čip nemá problémy s výraznými světly, rychlým ostřením ani stabilitou. Potěší i kvalitně zachycený zvuk.

Noční snímky

Závěr recenze CMF Phone 2 Pro

Novinka CMF Phone 2 Pro je netradiční smartphone každým coulem. Hlavním lákadlem je dost možná originální design a nadstavba Nothing OS, která jde na věci po svém. Pochválit ale musím i kvalitní zpracování a šikovný systém s „kolečkem“ pro uchycení příslušenství. Radost dokáže udělat i kvalitní displej a sestava fotoaparátů zvládne pořídit kvalitní fotky. S omezeními ale musíte počítat.

V telefonu bych si ovšem dokázal představit větší baterii. Značku CMF vnímám jako progresivní společnost, která se nemusela bát nasadit novou technologii křemíko-uhlíkové baterie s větší hustotou.

Telefonování s mobilem CMF Phone 2 Pro

Ve střední třídě bude boj velmi obtížný a konkurence v podobě Samsungu Galaxy A35 nebo Vivo V50 Lite může těžit minimálně ze svého jména. Pokud se ale nebojíte dát šanci méně ostřílené značce, CMF Phone 2 Pro vás rozhodně nezklame.

Hodnocení

Originální design Nevyužitý potenciál Essential Key Krásný displej Slabší baterie Kvalitní hlavní fotoaparát Noční fotografie Šikovný software Cena

CMF Phone 2 Pro: specifikace