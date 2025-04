iPhone 17 Air – Cena, kdy vyjde a zkrátka vše, co víme

iPhone 17 Air dorazí na podzim roku 2025. Bude ultratenký, výbavou určitě nezklame, ale co cena a kdy vyjde? Zde je shrnutí všeho, co již víme.

iPhone 17 Air – Design, tloušťka i rozměry

Apple letos doplní novou generaci iPhonů o tenký model iPhone 17 Air, to je prakticky jistá věc. Tato specifikace nahradí variantu Plus, která nijak výrazněji neuspěla a kalifornský gigant ji tedy s příchodem další generace zařízne. Zcela jistě se dočkáme nejtenčího iPhonu všech dob a pravděpodobně i nejtenčího telefonu roku.

Apple této očekávané novince vnukne nový designový styl, který se bude opírat o fotomodul s jedním objektivem. Prozatím není přesně jasné, jak bude tato platforma vypadat, ale měla by být roztažena přes celou šířku zad, podobně jako u Pixelů od Googlu. Očekávaný iPhone 17 Air by měl být pro Apple v oblasti designu podobně přelomový, jako iPhone X.

Nedílnou součástí designu bude pochopitelně i tloušťka, respektive tenkost šasi. Přesné číslo prozatím známé není, ale spekuluje se o tloušťce mezi 5,5 až 6 mm, což jsou v obou případech skvělé hodnoty. iPhone 17 Air má být také velmi lehký a výška i šířka by měly odpovídat vlajkovému modelu Pro Max (163 a 77,6 mm).

Neoficiální render modelu iPhone 17 Air | foto: Majin Bu

iPhone 17 Air – Specifikace

Co se specifikací týče, iPhone 17 Air by měl být postaven okolo čipu Apple A19, stejně jako ostatní iPhony 17 a bude se tedy jednat o pořádně výkonný telefon. Procesor by měl být doplněn o odpovídající chladící systém, protože tenké šasi má samozřejmě v oblasti eliminace přebytečného tepla určitá specifika.

Displej nabídne úhlopříčku 6,9 palce, pochopitelně se bude jednat o OLED panel a dočkáme se vrcholné ProMotion verze. To znamená LTPO technologii, tedy schopnost přizpůsobit obnovovací frekvenci aktuálně zobrazenému obsahu v rozsahu 1 – 120 Hz. Je víceméně jistotou, že procesor bude spárovaný s operační pamětí 12 GB RAM a vnitřní úložiště nabídne v základu 256 GB.

Velkou neznámou je určitě baterie, o které se toho moc neví a je logické, že v tak tenkém šasi nebude pro pořádný akumulátor místa nazbyt. Spekuluje se ale o tom, že Apple konečně nasadí, jako čínská konkurence, nový typ baterií, které nabízí stejnou či vyšší kapacitu tenké konstrukci navzdory. Výdrž iPhonu 17 Air by měla být každopádně podobná standardním modelům.

Nový render iPhonu 17 Pro Max a iPhonu 17 Air | foto: Majin Bu

iPhone 17 Air – Fotoaparát

Fotoaparát bude asi nejkontroverznější část iPhonu 17 Air. Bude mít totiž jen jeden objektiv, což aktuálně nabízí jen levný iPhone 16e a i základní iPhone 17 na tom tedy bude lépe. I tak je ale jasné, že si dá Apple na fotoaparátu, jenž by měl mít rozlišení 48 Mpx, PDAF ostření a optickou stabilizaci, pořádně záležet.

Jen jeden hlavní fotoaparát bude znamenat žádný optický zoom a scházet bude i ultra-širokoúhlý objektiv. Přiblížení možné bude, ale jen digitální a tvořeno ořezem výstupu z hlavního fotoaparátu, což kvalitativně na optické přiblížení nestačí. Fotoaparát bude pravděpodobně jeden z největších kompromisů, se kterým se bude muset zájemce o iPhone 17 Air smířit.

Selfie kamerka ale naopak vypadá velmi zajímavě a celá řada nových iPhonů, včetně tenké specifikace Air, by se měla dočkat nového čelního fotoaparátu. Ten údajně nabídne dvojnásobné rozlišení než u u aktuální generace, tedy 24 Mpx, což sice automaticky nemusí znamenat kvalitnější snímky, ale to si Apple zcela jistě pohlídá.

iPhone 17 Air – Cena, kdy vyjde

Nejtenčí iPhone všech dob dorazí na podzim, spolu se zbytkem nové generace iPhonů v podobně základního provedení a vlajek iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Přesné datum zůstává utajeno, ale Apple představuje iPhony nejčastěji v první polovině září a je pravděpodobné, že letos tomu nebude jinak. Konkrétní datum se dozvíme určitě včas. Velkou neznámou zůstává i cena iPhone 17 Air.

Vloni se spekulovalo o tom, že bude iPhone 17 Air nejdražší model z nové řady, dokonce dražší než vrcholné provedení Pro Max. Vzhledem k přítomnosti jednoho fotoaparátu a kompromisům tenké konstrukce to nedávalo smysl. Aktuálně se mluví o tom, že by měl iPhone Air 2025 stát jako iPhone 16 Plus, což dává větší smysl. Znamenalo by to základní cenu okolo 26 990 korun.