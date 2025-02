Dokonalejší auto neexistuje. Tento elektromobil je výtvorem AI, ale kdo jej vyrobí?

Britský průzkum odhalil, jak by měl vypadat dokonalý elektromobil. AI vytvořila model Zenith, který kombinuje nejlepší prvky z populárních vozů.

Elektromobil, který by chtěl úplně každý

Dokonalý elektromobil sice zatím neexistuje, ale Britové uspořádali zajímavý průzkum, z něhož vyplynulo, jak by takový elektromobil měl vypadat. Jak uvádí server Elektrickevozy.cz, jde o model Zenith a zatím existuje jen jako výtvor AI, která poskládala dle dat ty nejlepší funkce z jiných vozů do jednoho ultimátního elektromobilu.

Data, podle kterých byl vůz konkretizován, pochází z databáze pojišťovny Confused a jedná se o nejvyhledávanější termíny za uplynulé 4 roky. Protože jeden z nejvyhledávanějších termínů je Tesla Model Y, je naprosto jasné, od koho si Zenith vypůjčil karoserii. Ta má tvar středně velkého crossoveru s černým lakováním a úzkými LED světlomety, podobně jak aktuálně nejmodernější Tesla.

Délka vozu je 469 cm, šířka 187 cm a výška 159 cm. Jde o pětimístný elektromobil se 4 dveřmi a poměrně velkým zavazadlovým prostorem. Rozvor mezi nápravami je 288 cm. Největší vliv na velikost i vlastnosti Zenithu měly vyhledávací výsledky vozů BMW X1, Range Roveru, Hondy Civic, Toyoty Camry, ale v samotném seznamu vyhledávání bylo 600 různorodých modelů.

Tesla Model Y Juniper | foto: Tesla

Výsledky vyhledávání přetavené do skutečného podoby vozidla

Společnost Confused se primárně zaměřila na vnější vzhled a rozměry, interiér byl spíše upozaděn, ale přeci jen jedna informace o interiéru jasná je – kapacita zavazadlového prostoru, která by měla být okolo 441 litrů. Z vyhledávacích výsledků AI odhadla i maximální rychlost vozu, která je 207 km/h.

Nejvyhledávanější barvou karoserie byla černá, která získala 24 000 vyhledávání, proto je vůz v tomto provedení. Na druhém místě se umístila bílá, která má pouze 10 000 vyhledávacích výsledků, a na třetím místě výrazná červená barva s 3 310 měsíčními vyhledáváními. Přestože průzkum pochází z Británie, svými odpověďmi do něj přispěli lidé ze všech koutů světa.

AI pro lepší svět?

Model Zenith je sice pouze výtvorem umělé inteligence, ale od současných vozidel se tolik neliší a AI by mohla být v budoucnu dobrým nástrojem na to, jak vytvořit nejprodávanější elektromobil na světě právě s pomocí dat od uživatelů z celého světa. Protože sami uživatelé vozů nejlépe ví, co potřebují.

Každopádně je škoda, že se v průzkumu neobjevila data jako maximální dojezd nebo rychlost nabíjení, jelikož i toto jsou klíčové parametry při výběru elektromobilu a jeho podobu by mohly značně ovlivnit.