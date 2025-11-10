Logo Mobilizujeme.cz

Největší změna na WhatsAppu: Obejdete se bez telefonního čísla

Ondřej Koníček
WhatsApp na telefonu | Zdroj: Matěj Srb
Přezdívky místo čísel. WhatsApp chystá zásadní update, který výrazně zvýší soukromí i flexibilitu.

WhatsApp se mění

WhatsApp je nejpopulárnější chatovací platforma na světě a používají ho takřka 3 miliardy uživatelů. Aplikaci provozuje společnost Meta, která do ní velmi často přidává nové funkce a přináší vymoženosti, které zlepšují uživatelský zážitek.

Primární přihlášení probíhá přes telefonní číslo, bez kterého to aktuálně nejde – WhatsApp je na číslo pevně vázán a bez něj zkrátka není možné tuto platformu provozovat. Právě tento aspekt by se ale měl brzy změnit a WhatsApp umožní komunikaci bez telefonního čísla.

Namísto telefonního čísla se jako primární identifikátor stane unikátní uživatelské jméno, což znamená, že budete moct někomu zavolat či napsat i bez toho, abyste znali číslo. Smyslem tohoto kroku je snížení nutnosti sdílení telefonního čísla, tedy zlepšení soukromí.

WhatsApp bude brzy fungovat i bez čísla, jen s přezdívkou | Zdroj: WABetainfo
Jeden z největších updatů vůbec

Tato funkce by měla uživatelům obecně výrazně usnadnit interakci napříč platformou, zvýšit její flexibilitu a rozhodně se jedná o jednu z největších změn vůbec. Nutno ale dodat, že by se mělo jednat nikoliv o povinnou, ale volitelnou funkci.

I nadále tedy bude pravděpodobně možné využívat telefonní číslo jako hlavní identifikátor. Tato funkce byla primárně zaměřena pro firemní uživatele, nicméně k dispozici bude i pro standardní uživatele a mít možnost neprozradit své telefonní číslo je rozhodně velký posun.

Největší změna to ale bude právě pro firemní účty, které dostanou nový identifikátor Business-Scoped User ID (BSUID). Právě díky němu budou moct firmy komunikovat i s uživateli, kteří nebudou chtít používat telefonní číslo.

Kdy se přezdívky dostanou do akce?

Přesné datum zavedení přezdívek do WhatsAppu prozatím není známé, ale zprávy o této funkci se objevily již v minulosti a její vývoj pravděpodobně trvá déle, než se očekávalo. Nejnovější informace ale hovoří o tom, že by mohly přezdívky dorazit zhruba v polovině roku 2026.

Zdroj: WABetainfo

