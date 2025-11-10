Logo Mobilizujeme.cz

Kaufland nabízí věcičku, kterou k mobilu nedostanete. Je tak užitečná

Ondřej Koníček
Nabíjení iPhonu 15 Pro přes dodávaný USB-C kabel | Zdroj: Luboš Srb
Nabíječka z Kauflandu nabízí 5 portů a výkon 65 W za méně než 400 korun. Nabije mobil, sluchátka, i notebook.

Šikovná nabíječka za pár korun

Jak známo, drtivá většina výrobců již nezahrnuje do prodejních balení svých telefonů nabíjecí adaptéry a je proto nezbytné mít nějaký doma. To pravděpodobně máte, ale pokud měníte telefon jen jednou za čas, tak je možné, že vlastníte nějaký zastaralý, jednoportový adaptér.

Elektroniky v domácnosti je čím dál víc a mnohem praktičtější je mít adaptér s větším počtem nabíjecích portů. Můžete si tak zároveň nabít třeba více telefonů, nebo telefon a veškerou svou elektroniku (hodinky, sluchátka a podobně) najednou.

Jednu takovou nabíječku má ve své nabídce online tržiště Kaufland, a to navíc aktuálně za velmi výhodnou cenu. S tímto nabíjecím adaptérem pohodlně obsloužíte většinu elektroniky v domácnosti najednou, a to ještě se solidním výkonem.

Nabíječka z Kauflandu | Zdroj: Kaufland
Portů není nikdy dost

Hlavní devízou tohoto adaptéru je počet nabíjecích portů. Těch je rovnou pět, což je opravdu nadstandard a v zadní části nabíječky se nachází trojice USB-A portů a dva modernější USB-C porty. To postačí i na nabití všech telefonů v domácnosti najednou.

Maximální nabíjecí výkon čítá 65 W a toho je adaptér schopný dosáhnout jen při využití jednoho konektoru. Při použití více konektorů je pak výkon rozdělen dle jejich specifikací a toho, co zvládnou. Kromě vysokého výkonu a množství portů potěší adaptér také kompaktními rozměry.

Specifikace adaptéru

  • Rozměry: 100 × 55 × 28 mm
  • Rozhraní: 3 USB-A + 2 USB-C
  • Vstup: AC100-240V 50/60Hz 0,5A
  • Výstup: 5V/7,2A, 9V/4,0A, 12V/3,0A
  • Výkon: 65W
  • Nabíjecí standardy: PD, QC 3.0

Cena a dostupnost

Tato nabíječka je aktuálně k dispozici na webu Kaufland, kde vychází na sympatických 394 Kč. Vzhledem k počtu portů a výkonu se jedná o vskutku velmi dobrou nabídku a rozhodně potěší také fakt, že doprava je zcela zdarma.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

