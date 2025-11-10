Okamžitě se svým telefonem přestaňte dělat tuto věc. A změňte si nastavení

Ať už máte Android nebo iPhone, dejte si pozor na veřejné Wi-Fi sítě. Google před nebezpečím varuje miliardy lidí.
Proč nepoužívat veřejnou Wi-Fi?
Připojit se k veřejné Wi-Fi v kavárně, hotelu nebo na letišti bývalo synonymem komfortu a vzhledem k ceně mobilních dat u českých operátorů často nutností. Jenže co dřív znamenalo úsporu dat, dnes představuje vstupní bránu pro útočníky. Google nyní varuje před používáním veřejných Wi-Fi sítí a doporučuje nastavit telefon tak, aby se k neznámým sítím nepřipojoval automaticky.
Současně radí nestahovat žádný software ani nezadávat osobní údaje do vstupních portálů. Vždy kontrolujte, zda je spojení se stránkami šifrované (ikona zámku) a nikdy nevyplňujte přihlašovací údaje do neočekávaných vyskakovacích oken. Před připojením si navíc pečlivě ověřte název sítě a ujistěte se, že jde o oficiální síť daného místa.
Upozornění působí jako návrat k základům kyberhygieny, ale tentokrát nejde o banalitu. Google v říjnovém vydání zprávy Behind the Scenes uvádí, že 94 % uživatelů Androidu čelí riziku podvodných zpráv, často šířených přes nezabezpečené připojení. Studie ukazuje, že 73 % lidí se obává mobilních podvodů a 84 % je považuje za vážnou hrozbu pro společnost.
Rozpor v pohledu na riziko
Americká agentura TSA doporučuje totéž, včetně varování před veřejnými nabíjecími stanicemi, které mohou zneužít port k krádeži dat nebo instalaci škodlivého softwaru. Na druhé straně stojí Federální obchodní komise (FTC), podle níž jsou veřejné sítě dnes díky rozšířené šifrovací technologii HTTPS většinou bezpečné. Připomíná, že doba nešifrovaných přenosů je pryč a většina webů už citlivá data chrání.
Rozpor mezi těmito přístupy odráží proměnu vnímání bezpečnosti. Google i TSA sází na opatrnost a zdůrazňují, že i zdánlivě bezpečné připojení může být podvržené. FTC volí realističtější tón a připomíná, že moderní šifrování riziko významně snížilo. V praxi však zůstává rozhodující chování samotného uživatele.
V každém případě je vždy vhodné být „zdravě paranoidní“. Kdo dodržuje základní pravidla, snižuje riziko, že se stane obětí útoku na minimum. Všespásné přitom není ani VPN. Naopak, bezplatné či pochybné VPN služby představují větší riziko než žádná ochrana. Google tak nešíří paniku, ale apeluje na návrat ke zdravému bezpečnostnímu instinktu. Technologiím se věřit dá, jen je potřeba vědět kdy a komu.