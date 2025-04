Mobily Samsung zřejmě přijdou o prvek, díky kterému se odlišovaly od konkurence

Samsung možná chystá krok, který by mohl otřást řadou Ultra. Přijde telefon o integrované dotykové pero, které jej tolik odlišovalo od konkurence?

Přijde Ultra o svou hlavní přednost?

Když Samsung v roce 2020 zrušil populární řadu Galaxy Note, fanoušci nadšeni zrovna dvakrát nebyli. Primárně kvůli tomu, že se jednalo o jeden z mála telefonů na trhu, který disponoval integrovaným dotykovým perem. O tento prvek ale nakonec uživatelé nepřišli, protože ho jihokorejský výrobce přesunul do řady Ultra.

Model Galaxy S21 Ultra disponoval podporou pera S Pen a další generace, Galaxy S22 Ultra, ho měla již integrované v šasi, jako řada Galaxy Note. Od té doby je tento praktický prvek nedílnou součástí nejvýše postavených telefonů od Samsungu a jedná se o jednu z největších předností této řady. To se ale možná pomalu chýlí ke konci.

Dle nejnovějších zpráv, se kterými přišel informátor @PandaFlashPro, se Samsung aktuálně zabývá strategií v rámci svého nejvyššího modelu a ve hře je údajné odstranění integrovaného slotu pro uložení pera S Pen. Nejednalo by se o úplné zrušení podpory pera S Pen, jen o eliminaci slotu pro jeho uložení, takže by ho museli uživatelé nosit samostatně a pravděpodobně kupovat extra.

Samsung Galaxy S24 Ultra | foto: Luboš Srb

Návrat do minulosti

Pokud bychom se opravdu dočkali zrušení slotu na uložení dotykového pera S Pen a zároveň zachování jeho podpory, vrátili bychom se zpět do roku 2021. V něm představený model Galaxy S21 Ultra dotykové pero podporoval, ale bylo nutné ho dokoupit zvlášť a v šasi pro něj nebyla integrovaná šachta, takže ho uživatel musel nosit separátně.

Jak se tak zdá, Samsung s touto změnou strategie vlastně už začal, a to s novým modelem Galaxy S25 Ultra. Ten sice šachtu na S Pen má a podporuje ho, ale funkčnost dotykového pera již byla omezena, a to kvůli eliminaci jeho Bluetooth připojení. Jihokorejský výrobce uvedl, že Bluetooth připojení takřka nikdo nepoužíval, ale kdo ví, kde leží pravda.

Je možné, že se Samsung jen pomalu připravuje na postupné utlumení tohoto prvku, což by ale byla rozhodně chyba. Dotykové pero představuje další úroveň kreativity a díky němu nabízí modely Ultra o úroveň lepší pracovní efektivitu než ostatní vlajky. To, že je integrováno přímo do telefonu, je pak obrovská výhoda a přijít o ni by podle mě nebylo dobré.

Kdy by mohla tato změna nastat?

Vypadá to, že příští Galaxy S26 Ultra dorazí ještě s integrovanou šachtou pro uložení pera a tato změna by se mohla týkat až další generace, tedy modelu Galaxy S27 Ultra. Odstranění tohoto prvku by znamenalo více místa uvnitř konstrukce, například na větší baterii, nebo nějaké doprovodné senzory, ale model Ultra by tím přišel o jednu ze svých hlavních předností.