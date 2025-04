Apple chystá něco nečekaného. Pouzdro AirPods možná dostane displej

Apple si patentoval nové pouzdro pro AirPods s dotykovým displejem. Umožní ovládání hudby, zobrazení notifikací a možná i hlasové ovládání.

Apple pracuje na novém pouzdru pro AirPods

Bezdrátová sluchátka Apple AirPods jsou nejpopulárnějším produktem své kategorie. První generace dorazila již v roce 2016 a za téměř 10 let prošla sluchátka řadou změn a vylepšení, která se dotkla nejen funkcí, ale i designu. Aktuálně se však dozvídáme, že kalifornská společnost možná pracuje na něčem opravdu speciálním.

Apple si totiž u amerického úřadu pro patenty a ochranné známky podal žádost o jedno velice zajímavé technické řešení. Zveřejněný patent se zaměřil na zcela přepracované pouzdro sluchátek AirPods a ukazuje dotykový displej na čelní straně. Ten by dle úniků měl být zhruba stejné velikosti, jaký Apple využívá u svých chytrých hodinek.

K čemu by tedy Apple takový displej využil? Jeho hlavní funkcí by bylo rychlé přepínání skladeb. Nové pouzdro by navíc mohlo nabídnout základní software umožňující spouštění vybraných aplikací – například zobrazení navigace nebo počasí. Displej by také mohl sloužit pro čtení příchozích notifikací. Spekuluje se dokonce i o možnosti ovládání přes hlasové povely pomocí Siri.

Patent Applu na pouzdro s displejem pro AirPods | foto: Patently Apple

Půjde o reinkarnaci legendárního iPodu?

V souvislosti s uveřejněním tohoto patentu se ihned začalo mluvit i o legendárním iPodu. Tento produkt byl na scéně více než 20 let a teprve minulý rok byla ukončena podpora. Apple nicméně tehdy zmínil, že hudba je pro společnost nadále důležitá a žije v dalších produktech značky.

Nové pouzdro s dotykovým displejem by pak mnozí zákazníci mohli považovat za moderní reinkarnaci oblíbeného iPodu. Pouzdro s displejem by se ale také pro mnoho uživatelů stalo ještě užitečnějším doplňkem. Zvláště v momentě, kdy například nepoužívá Apple Watch. Pro rychlé zkontrolování notifikací by stačilo využít pouzdro sluchátek a potřeba vždy vytáhnout telefon z kapse by byla nižší.

Zatím to ale bohužel nevypadá, že bychom se sluchátek Apple AirPods s pouzdrem s dotykovou obrazovkou v blízké době dočkali. Jedná se pouze o uniklý patent, kterých má Apple nespočet. Do finální produkce se následně dostane jen hrstka nápadů. Pouzdro s dotykovým panelem nicméně vypadá opravdu šikovně a je možné, že takový typ produktu by zákazníci dokázali řádně ocenit.