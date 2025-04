Oneplay chrlí jednu novinku za druhou. Na co kouknout v tomto týdnu? (4. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se můžete těšit na Batmana, Venoma 2, či pokračování Krále Šumavy. Co byste si neměli nechat ujít?

Nejlepší novinky na Oneplay

Před pár týdny proběhlo na české scéně mezi streamovacími platformami k velkému třesku. Voyo se spojilo O2 TV a vznikla nová služba Oneplay.

Zde diváci najdou klasické televizní kanály, ale i obsah, jenž je kdykoliv dostupný ke shlédnutí. Momentálně Oneplay přidává do své knihovny další zajímavé novinky. Co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Rusty Nýtek (2019)

Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný seriál Rusty Nýtek. V jednotlivých dílech se objevuje desetiletý Rusty se svou nejlepší kamarádkou Ruby.

Pokaždé, když tato dvojice narazí na nějaký problém, vynasnaží se ho vyřešit. Proto si vždy seženou nějaké staré součástky a pomocí nich vyrobí ty nejlepší vynálezy na světě.

Datum premiéry: 7.4. 2025

Králové Šumavy (2024)

Snímek Králové Šumavy je dokumentárním dílem s opravdu originální animací. Děj se věnuje tajemnému hrdinovi šumavských lesů Josefu Hasilovi, jenž pomohl desítkám lidí utéct z komunistického Československa. Jednou jej ale režim uvěznil, avšak z vězení záhy utekl a vrátil se jako agent americké zpravodajské rozvědky CIC.

Dokument dále prozrazuje, jak svou misi převaděče Josef Hasil vnímal a proč musel opustit dívku, kterou miloval. Snímek dále nabízí pohled na převaděče očima těch, kterým zachránil život.

Datum premiéry: 10.4. 2025

Venom 2: Carnage přichází (2021)

Na Oneplay přichází americký velkofilm Venom 2: Carnage přichází. Novinář Eddie Brock se snaží nastartovat svou upadlou novinářskou kariéru rozhovorem se sériovým vrahem Cletusem Casydym. V cele ale v Cletosuoi probudí krvelačné monstrum jménem Carnage. Něho se bojí dokonce i symbiont Venom a zastavit Carnage tudíž nebude vůbec nic jednoduchého.

Datum premiéry: 11.4. 2025

Léto s Evženem (2024)

Léto s Evženem je rodinou komedií, ve které tři muži čelí nečekanému problému. Mají jen čtrnáct dní na to, aby zachránili letní tábor svých dětí, který zničila vichřice. Jejich poslední šancí se stává louka v podhradí hradu Tramberk. Má to ale jeden háček. Kastelánem je muž Evžen, jenž je nejraději, když nemá žádné návštěvníky.

Z Památkové péče ale Evžen dostane ultimátum. Musí vykázat třítisícovou návštěvnost, jinak bude vypsán konkurz na nového kastelána. Evžen tedy souhlasí s pořádáním letního táboru. Má však jednu podmínku. Zmínění tři kamarádi mu budou muset pomoci dosáhnout povinné návštěvnosti.

Datum premiéry: 12.4. 2025

Mizerové navždy (2020)

Will Smith a Martin Lawrence se po dlouhých letech vrací do postav detektivů Mika a Marcuse z amerického města Miami. Mizerové navždy je komediálním snímkem, ve kterém se zmínění dva parťáci znovu vrací do akce. Pomocí svého umu a důvtipu se pokusí zastavit drogový kartel, jenž pustoší jejich oblíbené město.

Datum premiéry: 12.4. 2025

Temný rytíř povstal (2012)

Ve snímku Temný rytíř povstal je Gotham City již bezpečným městem. Komisař Gordon rezignoval a Batman se už neobjevil řadu let. Poklidná atmosféra se ale mění příchodem postavy jménem Bane.

Jde o teroristu, jenž má nelítostný plán, jak zničit Gotham. To Batmana nakonec vyžene z dobrovolného exilu. Tentokrát je ale protivník příliš silný a jeho zastavení nebude vůbec snadné.

Datum premiéry: 13.4. 2025

Vraždy v kraji (2025)

Vraždy v kraji jsou novým českým kriminálním seriálem, ve kterém je hlavní postavou detektiv David Kučera. Ten se rozhodne vyměnit svou hvězdnou kariéru v Praze za klidný život na venkově, kde se chce věnovat včelaření.

Povolání ale neopouští a připojuje se k místní kriminálce. A pokud si myslel, že bude mít od případů větší klid, tak se mýlil. Zločin totiž nespí ani na malebném venkově.