Chodí vám nevyžádané SMS zprávy? Tohle musíte udělat, ať máte pokoj

Google usnadňuje odhlášení nevyžádaných SMS zpráv. Nová funkce v aplikaci Zprávy přidává tlačítko Odhlásit přímo pod automatickými zprávami.

Zprávy od Googlu jako hlavní SMS kanál

Prakticky každý telefon s Androidem má jako výchozí aplikaci pro zasílání SMS zpráv nastaveny Zprávy od Googlu. I kdyby se mohlo zdát, že tradičním esemeskám již dávno odzvonilo, úplně tomu tak není a každý den jsou odeslány celosvětově miliony a miliony SMS zpráv.

Velký podíl na tom mají i firmy a všemožné organizace, ať už politické, nebo třeba charitativní. Tyto subjekty totiž velmi často posílají takzvané automatické zprávy, většinou z marketingových, informačních, či propagačních důvodů.

Tyto hromadné zprávy nebývají nijak zvlášť cílené a často skončí ve schránkách náhodných uživatelů, kteří z toho samozřejmě většinou nadšení nejsou. Odhlášení bývá možné tím, že na tento typ zprávy odpovíte STOP, nicméně Google udělá tento úkon o něco jednodušší.

Zrušení odběru zpráv v aplikaci Zprávy | foto: Android Authority

Jednoduché odhlášení nevyžádaných zpráv

Jakmile dostanete od nějakého subjektu automatickou zprávu, můžete si být jisti, že je budete dostávat pravidelně. Jak jsem již zmínil, odhlášení je možné tím, že na tuto zprávu odpovíte STOP, ale to každý neví a tyto zprávy to pochopitelně nikde nezmiňují.

Nová funkce ve Zprávách od Googlu výrazně usnadní odhlášení automatických zpráv. Ve spodní části těchto zpráv se nově zobrazí příkaz Unsubscribe, tedy Odhlásit. Jakmile na něj kliknete, zobrazí se pětice přednastavených důvodů, proč se chcete od odebírání zpráv odhlásit.

Jakmile zvolíte možnost dle svého výběru a potvrdíte konec odběru, aplikace za automaticky odešle zprávu STOP na číslo, ze kterého byla původní zpráva odeslána a odběr tak zruší. V případě potřeby je ale možné ho zase obnovit, a to pomocí příkazu START, který se objeví u zrušeného odběru.

Kdy tato funkce dorazí do provozu?

Jak informuje server Android Authority, Google tuto funkci postupně zavádí do ostrého provozu, takže byste ji měli brzy obdržet formou aktualizace. Pokud ale v telefonu používáte nějakou alternativní aplikaci pro SMS zprávy, tak se vás to netýká, protože funkce je integrována pouze do Zpráv od Googlu.