iPhone 17 Pro bude mít obrovský modul s fotoaparáty. Odhalují to pouzdra

iPhone 17 Pro se začíná odhalovat. Uniklá pouzdra ukazují obrovský modul fotoaparátu. Apple chystá výrazné změny designu i hardwaru.

iPhone 17 Pro se nám poodhaluje

Do představení nových iPhonů 17 zbývá ještě 5 měsíců a na internetu už nyní kolují konkrétní informace o tom, jak telefon bude vypadat. Reálné snímky nových iPhonů zatím sice neunikly, ale výrobci pouzder už nové kryty vyrábějí a z nich můžeme vypozorovat i to, jak moc velký bude modul s fotoaparáty.

Sonny Dickson na sociální síti X zveřejnil fotografie průhledných pouzder pro nadcházející iPhony 17 a z těch je patrné, že modul s fotoaparáty bude obrovský a jak jsme se mohli dozvědět už z dřívějších úniků, tak modul bude skutečně roztažený po celé šířce zad telefonu.

Takto obrovský modul s fotoaparáty se neobjeví na všech nových iPhonech, nýbrž jen na modelech iPhone 17 Pro a Pro Max, a nejspíš i u nového iPhone 17 Air – ten ale bude mít o něco menší modul s fotoaparáty, jelikož bude obsahovat méně kamer než ostatní modely, ale i tak by měl být roztažený po celé horní straně zad telefonu.

Průhledná pouzdra pro iPhone 17 Pro | foto: X - Sonny Dickson

Velký modul s fotoaparáty má svůj důvod

Je téměř jisté, že jeden z faktorů, proč se Apple rozhodl nasadit obrovský modul s fotoaparáty, je snaha design telefonu osvěžit, aby působil zcela jinak než předchozí modely. Tím hlavním důvodem ale bude nejspíš zásadní vylepšení senzorů kamery, hlavně teleobjektivu.

Oba nové Pro modely totiž obdrží výrazně větší 48Mpx periskopický teleobjektiv a ten vyžaduje mnoho místa, jelikož se jedná o složitý systém čoček. Kdyby Apple zachoval původní design fotoaparátů, tak by se nový senzor do těla telefonu nevešel a vyčníval by víc než ostatní fotoaparáty, což by bylo nevkusné a nepraktické.

Zatím není jasné, jaký optický zoom nový teleobjektiv bude mít, ale spekuluje se nad možností 5× nebo 10×. Kdyby Apple nasadil 10× optický zoom, mohl by získat značnou výhodu oproti konkurenci – ta totiž nasazuje teleobjektivy jen v rozmezí okolo 5× a na trhu se v současnosti neprodává žádný moderní telefon s 10× optickým zoomem.

Letos iPhony zdraží

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno spustila obchodní válku s Čínou a na všechno zboží mířící do USA uvrhla clo ve výši 125 %, což může být pro Apple obrovský problém, jelikož v Číně se vyrábí většina iPhonů. Jablečný gigant tak bude muset letos zvednout ceny nových iPhonů klidně až o několik tisíc korun.