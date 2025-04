Nejtenčí mobil se zahnutým displejem. V Česku stojí jen 5 499 korun

Tenké telefony jsou zpět a Infinix Hot 50 Pro+ ukazuje, že styl a nízká cena se nevylučují. Nabízí tenké tělo, zahnutý displej a slušnou výbavu.

Tenké mobily se vrací do módy

Jak to tak vypadá, rok 2025 bude rokem, kdy se do kurzu dostanou tenké telefony. Apple připravuje iPhone 17 Air a již za pár týdnů se do hry dostane Samsung se svým modelem Galaxy S25 Edge. Jenže tyto dvě žhavé novinky budou zařazeny do vlajkové kategorie a to znamená, že budou stát pořádný balík, klidně přes 30 tisíc korun.

Jaká je ale situace ve výrazně nižších cenových patrech? Zde se tenké šasi zrovna moc nenosí, nicméně na našem trhu existuje jedna výjimka, která potvrzuje pravidlo. Tou je model Infinix Hot 50 Pro+, jenž je aktuálně nejtenčím telefonem vybavený zahrnutým displejem a vlastně i obecně nejtenčím telefonem na trhu.

Navíc patří mezi nejdostupnější modely s tímto prvkem vůbec, takže Infinix Hot 50 Pro+ je v tomto směru vskutku unikátní. Je velmi levný, ale tenčí a lehčí než jakýkoliv jiný telefon na trhu a zároveň nabízí zahnutý displej, který mívají často jen dražší modely. A samotný displej se zaoblenými hranami rozhodně není žádné ořezávátko.

Infinix Hot 50 Pro+ | foto: Infinix

Nejlepší displej v segmentu?

Displeje se zaoblenými hranami vyvolávají dojem, že jsou jimi osazené telefony takřka bez bočního rámečku a je to případ i modelu Infinix Hot 50 Pro+. Jedná o velmi stylový telefon a na první pohled, když se zaměříte na jeho design a opravdu tenké šasi (jen 6,8 mm), působí spíše jako nějaká vlajka. Displej typu AMOLED jinak nabízí FullHD+ rozlišení, frekvenci 120 Hz a jas až 1300 nitů.

Boční rámečky jsou díky zaoblení vskutku minimální a tenký je rámeček i nad a pod displejem. V jeho středu se pak nachází průstřel se selfie kamerkou, který je opět nad poměry kompaktní a je zkrátka evidentní, že tento levný telefon má styl. Konstrukce je vyrobena z plastu a disponuje základním krytím dle normy IP54.

Co se týče výbavy, tak telefon pohání vcelku výkonný procesor Helio G100 od MediaTeku, který ale nepodporuje 5G sítě a případný majitel se tak bude muset spokojit se 4G připojením. Duální kamera kombinuje hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx a 2Mpx hloubkový senzor. Baterii s kapacitou 5000 mAh pak doplňuje nabíjení o výkonu 33 W.

Tenký, lehký a levný

Infinix Hot 50 Pro+ je tedy nejtenčí telefon se zahnutým displejem, obecně nejtenčí a nejlehčí mobil na trhu a navíc je velmi levný. Na českém trhu vyjde tato novinka na 5 499 korun, a to s vnitřním úložištěm o velikosti štědrých 256 GB. Pokud se vám povede sehnat fialovou variantu, rozhodně po ní sáhněte, protože je to jeden z nejstylovějších telefonů na trhu.