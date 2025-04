Slibovat nesplnitelné se nemá. Apple míří k soudu kvůli odloženému vylepšení Siri

Apple čelí žalobám kvůli opožděné Siri. Uživatelé iPhonů 16 tvrdí, že byli uvedeni v omyl reklamou, která slibovala funkce, jež zatím neexistují.

Apple míří k soudu kvůli opožděné Siri

Apple se během představení svých nových iPhonů a iOS 18 velmi soustředil na funkce umělé inteligence a v prezentacích byla AI zmiňována velmi často. Součástí Apple Intelligence měla být i značně vylepšená Siri, která se měla víc přiblížit modernějším chatbotům, jako je ChatGPT, ale společnost ji neustále odkládala.

Celá tato nepříjemná situace vypeskovala do bodu, kdy v Apple probíhají personální změny a nově kalifornský gigant čelí rovnou dvěma žalobám od nespokojených majitelů iPhonů 16, pro které byla nová Siri primárním důvodem k pořízení telefonu, jak informuje web Phone Arena.

Nejnovější žaloba je dokonce z tohoto týdne a byla podána u amerického federálního soudu. Dle ní totiž Apple porušil zákony proti falešné reklamě a propagoval něco, co vlastně ještě ani není hotové a tím zklamal hodně lidí.

Siri na iPhonu od společnosti Apple | foto: Unsplash

Lepší Siri se jen tak nedočkáme

Apple aktuálně řeší, jak urychlit vývoj, aby se vyhnul dalším žalobám a dodržel to, co slíbil, jenže to už může být pozdě, jelikož po tak dlouhé době vývoje mohou lidé o funkci ztratit zájem. Podle nejnovějších optimistických odhadů by se přepracovaná Siri mohla objevit už v iOS 19, jenže původně měla na iPhony dorazit při vydání iOS 18.4, a ten nedávno vyšel.

Nejvíce realistický scénář je ten, že vylepšená Siri se objeví až v roce 2025, což by znamenalo téměř dvouleté zpoždění od první prezentace této funkce. Mezitím by se na Apple navalily další soudní spory a ty, který se nedávno dostaly k soudu, by mohly být vyřešeny a kalifornský gigant by nejspíš musel zaplatit tučné odškodné.

Aktuálně soudy řeší jednu žalobu v USA a další v Kanadě a v obou případech žalobci požadují náhradu škody, o jejíž výši rozhodne soudní řízení. Pokud by žaloby uspěly, Apple by musel odškodnit všechny, kteří si nový iPhone 16 kupovali kvůli lepší Siri – a takových lidí mohou být klidně desítky tisíc.