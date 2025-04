Mobil s nejlepším fotoaparátem do 10 000 Kč. Češi kupují horší za víc peněz

Nejlepší telefon do 10 000 Kč? Mám pro vás tip, který nezklame. Redmi Note 14 Pro+ zaujme skvělým fotoaparátem, OLED displejem, 5G a rychlonabíjením.

Nejlepší telefon do 10 000 korun?

Pokud pokukujete po novém telefonu, máte limit 10 000 korun a chcete co možná nejlepší fotoaparát, dám vám tip. Tím je model Redmi Note 14 Pro+, tedy aktuálně nejvýše postavený telefon v rámci této poslední generace nesmírně populární řady Redmi Note od Xiaomi. Má spoustu předností a fotoaparát je jednou z nich.

Na zádech se nachází trojnásobná sestava s rozlišením 200 + 8 + 2 Mpx a jedná se o kombinaci hlavního, ultra-širokoúhlého a makro objektivu. Ten je zde spíše do počtu a hlavní zbraní tohoto telefonu je primární fotoaparát s rozlišením 200 Mpx. Takto vysoké rozlišení v cenové hladině do 10 000 korun úplně běžné není a z toho pramení několik výhod.

Větší rozlišení sice automaticky neznamená vyšší kvalitu fotografií, to je známá věc, ale poskytne telefonu více dat pro následné úpravy a hrátky s umělou inteligencí. S plochou 1/1,4″ je tento senzor poměrně velký, je ukrytý za objektivem s výbornou světelností f/1.65 a samozřejmě je opticky stabilizovaný, to pro co nejlepší ostrost fotografií.

Skvělé snímky s živými barvami

Fotoaparát Redmi Note 14 Pro+ doplňuje algoritmus zpracování fotografií Xiaomi Imaging Engine, který používá AI a stará se o spoustu aspektů, jako jsou například živé barvy, či bohaté detaily. Vysoké rozlišení má výhodu i ve schopnosti kvalitního přiblížení přímo přes hlavní fotoaparát, bez nutnosti využít dedikovaný teleobjektiv, který tento telefon nemá.

Přímo v hledáčku fotografické aplikace se nachází možnosti 2× a 4× bezztrátového přiblížení, které jsou na tom kvalitativně velmi dobře, a to hlavně za dobrého světla. Fotoaparát se může opřít o silnou podporu umělé inteligence, jako je například funkce AI Erase Pro, která umí mazat z fotografie nežádoucí objekty.

Pokud chcete svou fotografii rozšířit i mimo její původní rámeček, tak sáhněte po funkci AI Image Expansion, která umí vygenerovat chybějící oblasti. Umělá inteligence pomáhá i s bokeh efektem, tedy rozostřením pozadí při pořizování portrétních snímků a umí také kompletně oddělit požadovaný objekt od pozadí fotografie.

Cena a dostupnost

Redmi Note 14 Pro+ jsem vybral coby mobil s nejlepším fotoaparátem do 10 000 Kč. V nejvyšší verzi s pamětí 12 + 512 GB stojí 9 990 korun a vězte, že moc lépe vybavených telefonů za takové peníze neseženete. Pokud chcete trochu ušetřit, tak varianta s vnitřní pamětí 256 GB aktuálně stojí jen 8 790 korun.