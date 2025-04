Objevil jsem neomezený tarif, na který se teď vyplatí přejít

Našel jsem nejvýhodnější neomezený tarif v Česku. Stojí jen 599 Kč, má vše podstatné a je bez závazků. Jde o časově omezenou nabídku.

Nejdostupnější neomezený tarif

Dnes už to bez datového tarifu úplně nejde, a pokud se nechcete při spotřebě dat neustále ohlížet přes rameno a kontrolovat si zbývající data, řešením je neomezený tarif. Těch se na českém trhu nachází opravdu hodně a já se vydal najít, v rámci naší trojice hlavních operátorů, ten nejvýhodnější.

Našel jsem ho u operátora Vodafone, který teprve před pár dny rozjel velkou slevovou akci a část svých neomezených tarifů nabízí za zvýhodněné ceny. Tato akce se vztahuje i na tarif Basic+, který aktuálně vyjde ne na původních 747 korun měsíčně, ale nově jen na 599 korun.

To z něj dělá suverénně nejvýhodnější neomezený datový tarif v rámci nabídky trojice hlavních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) a za relativně málo nabízí poměrně dost muziky. Pokud nad ním přemýšlíte a už vyrážíte si ho zřídit, tak ještě chvíli počkejte, protože si rozebereme jeho výhody, ale i nevýhody.

Neomezený tarif Vodafone Basic+

Neomezená data v ČR – surfujte bez limitů, kdykoli a kdekoli

– surfujte bez limitů, kdykoli a kdekoli Neomezené volání a SMS – do všech sítí v ČR bez omezení

– do všech sítí v ČR bez omezení Roaming v EU v ceně – 40 GB dat + neomezené volání a SMS i v EU, UK a dalších zemích

– 40 GB dat + neomezené volání a SMS i v EU, UK a dalších zemích Výhodnější cena se službami Vodafonu – sleva při kombinaci s pevným internetem

– sleva při kombinaci s pevným internetem Sleva na nový telefon – při nákupu tarifu a dalších služeb

Muž se smartphonem v ruce | foto: Unsplash

Data, data a zase data

Hlavní předností tohoto paušálu jsou pochopitelně neomezená data. Nemusíte si tak kontrolovat, kolik vám ještě zbývá volných dat do konce zúčtovacího období a můžete za všech okolností surfovat, chatovat, nebo streamovat hudbu, či filmy, dle libosti a nálady.

Neomezené je pochopitelně i volání a SMS zprávy, a to do všech sítí v ČR, takže se nemusíte hlídat ani v tomto směru. V rámci EU (+ v Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu) pak budete mít k dispozici i roaming ve výši 40 GB a nebude nutné se tedy výrazněji omezovat ani na dovolené.

Tento tarif má ale i jednu nevýhodu, a to v podobě rychlosti připojení. To totiž čítá jen 4 Mb/s, což je opravdu pouze základní rychlost a je evidentní, dle čeho získal tarif Basic+ své označení. Na druhou stranu, na surfování, chatování, navigaci, streamování hudby či sledování videí v nižší kvalitě to bohatě stačí.

Bez závazků a s příjemným bonusem

Za zmínku pak stojí i to, že se na tento základní tarif váže sleva až 5 000 korun na zařízení a 5× za měsíc budete moct pomalejší rychlost připojení navýšit na maximum.

Tarif je zcela bez závazků a výše zmíněná akční cena 599 korun měsíčně platí do 31. května. Pokud si ho za tuto cenu stihnete pořídit, už vám zůstane napořád.