WhatsApp dostal obří aktualizaci. Novinek a vylepšení je opravdu hodně

WhatsApp dostal velkou aktualizaci s řadou novinek. Vylepšuje skupinové chaty, hovory i funkce pro iPhone. Nechybí ani novinky pro kanály.

WhatsApp obdržel mnoho vylepšení

WhatsApp obvykle dostává aktualizace i několikrát týdně a většinou nikdo neví, co mění nebo obsahují, jelikož výpis změn nic neobsahuje. Tentokrát je to jinak, protože Meta vypustila velkou aktualizaci, u které máme přesný seznam změn a novinek a těch je opravdu hodně.

První novinka se týká skupinových chatů – v nich byl nově přidán indikátor aktivního stavu, takže nově můžete zjistit, kolik členů ze skupiny je online. Počet aktivních uživatelů se zobrazuje hned pod názvem skupiny. U skupin ještě zůstaneme, jelikož další novinkou je možnost zvýrazňovat oznámení ve skupinách. Ta umožňuje vybrat si, na jaké dění ve skupině budete upozorňováni.

Další vítanou novinkou u aplikace WhatsApp je možnost vytváření událostí ve skupinových chatech, kterých se může zúčastnit každý člen skupiny. Ve všech chatech by také mělo jít klepnutím na zprávu na ně reagovat pomocí emotikonů, podobně jak je tomu na konkurenčním Telegramu.

Souhrn novinek ve WhatsAppu v dubnu 2025 | foto: Meta

Novinky pro iPhone a změny v hovorech

Meta se zaměřila i na aplikaci pro iOS, jelikož nově můžete skrze iPhone naskenovat dokument a zvolit si WhatsApp jako výchozí aplikaci pro zasílání zpráv a uskutečňování hovorů. Změny se udály i v rámci videohovorů, kde na iPhone nově můžete využít gesto přiblížení, které je již poměrně dlouho dostupné na Androidu.

Pokud budete chtít přidat do hovoru někoho dalšího, tak to nyní lze bez nutnosti hovor ukončit, protože nového účastníka můžete přidat i při probíhajícím volání, a to přímo z chatu. Meta také upřesnila, že vylepšila svou technologii pro videohovory, aby byly stabilnější a kvalitnější, jak informuje WhatsApp své zprávě.

Poslední novinky jsou pro správce kanálů – ti mohou nahrát a sdílet krátká videa s délkou maximálně 60 sekund a všechny hlasové zprávy mají nově textový přepis. Přizvání nových uživatelů do kanálů je také o něco jednodušší, protože nové účastníky můžete pozvat skrze unikátní QR kód. Nová aktualizace by měla být dostupná už nyní pro Android i iOS.