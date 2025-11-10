Logo Mobilizujeme.cz

3 tipy a triky pro AirPods: Pokud je neznáte, sluchátka možná raději vyhoďte

Ondřej Koníček
AirPods Pro 3 v uších | Zdroj: Luboš Srb

Než začnete poslouchat, nastavte si Apple AirPods správně. Toto jsou funkce, bez kterých přijdete o to nejlepší.

Nastavení, bez kterých AirPods ani neprovozujte

Apple AirPods patří mezi nejlepší a nejpopulárnější bezdrátová sluchátka vůbec. Pokud si je koupíte, tak máte jistotu, že máte opravdu výborná sluchátka, která nezklamou. Rozhodně je ale nepoužívejte bez toho, aniž byste věnovali chvilku jejich nastavení.

AirPods nabízí pořádnou porci všemožného nastavení a zde jsou tři ty nejdůležitější, bez kterých se prostě a jednoduše v žádném případě neobejdete. Jako první si sluchátka, či spíše jejich zvuk, přizpůsobte svým potřebám, respektive tvaru svých uší.

Tato funkce se jmenuje Přizpůsobení prostorového zvuku. Najdete ji v nastavení sluchátek a po její aktivaci se spustí rychlý sken, jehož prostřednictvím si AirPods upraví zvuk přesně podle tvaru vašich uší. Díky tomu se dočkáte zvuku vyladěného přímo pro vaše uši.

Další nezbytné funkce

Jakmile budete mít zvuk vyladěný pomocí funkce Přizpůsobení prostorového zvuku, můžete v nastavování pokračovat dál. Nechte AirPods v uších, přejděte na nastavení zvuků, sjeďte až dolů, na položku Bezpečnost a zapněte funkci Ochrana sluchu.

Zde si můžete upravit maximální hodnotu hlasitosti a osobně doporučuji nastavit si ji na úroveň 85 decibelů. Sluchátka sice nebudou hrát tak nahlas, ale uši vám časem určitě poděkují. Poslední důležitá funkce se nachází přímo v nastavení AirPods.

Zde si otevřete volbu Baterie a v ní pak zapněte Optimalizované nabíjení. Díky tomu udržíte baterii sluchátek déle v optimální kondici a celkově zlepšíte její životnost, což se rozhodně může hodit. Tyto tři pomocníky určitě neignorujte a nastavte je na svých AirPods hned po vybalení.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

