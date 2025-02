Ještě jste na Netflixu neviděli tenhle fantasy nářez? O víkendu máte co napravovat

Máte rádi fantasy? Netflix v tomto týdnu vydal nový film Zaklínač: Sirény z hlubin, který podle mě stojí za to. Dáte mu o víkendu šanci?

Netflix zbožňuje svět Zaklínače

Streamovací platforma Netflix má na svém triku spoustu zajímavých titulů, přičemž mnohé z nich čerpají z knižních předloh. Mezi tato díla se řadí i Zaklínač, jenž v hrané podobě přivítá letos čtvrtou sérii. V ní se obmění hlavní postava Geralta z Rivie, kterého místo Henryho Cavilla ztvární Liam Hemsworth. Čekání na novou sérii je ale již poměrně dlouhé a Netflix se rozhodl fanouškům toto čekání zpříjemnit skvělým snímkem Zaklínač: Sirény z hlubin.

Celovečerní anime fantasy

Filmová značka Zaklínače patří ve světě fantasy mezi ty nejpopulárnější a tvůrci se ji snaží využít všemi možnými způsoby. Jak už jsem zmínil, streamovací služba produkuje hraný seriál. Již v minulosti, a to konkrétně v roce 2021, ovšem vyšel animovaný snímek Zaklínač: Vlčí sen. Po čtyřech letech tvůrci vyslali na Netflix další film z tohoto světa. Jde o anime snímek Zaklínač: Sirény z hlubin, jenž měl na Netflixu premiéru 11.2. 2025.

Pokud jste film ještě neviděli, tak se může stát ideálním parťákem na víkend. Přeci jen předpověď počasí není nejpřívětivější a pokud nemáte rádi zimu, může pro vás být film ze světa Zaklínače skvělým odreagováním. Jde o takzvaný celovečerní film o délce 92 minut.

Geralt se ocitne na prahu války

Pokud jde o samotný příběh filmu Zaklínač: Sirény z hlubin, mohou se diváci opět těšit na tajemného hrdinu Geralta z Rivie. Mocný zaklínač je tentokrát najmut, aby vyšetřil sérii útoků v přímořské vesnici. Zprvu každodenní rutina se ale po příjezdu do vesnice rychle změní. Geralt se prakticky ihned ocitne uprostřed dávných sporů mezi lidmi a mořskými tvory.

Do toho všeho se navíc hlavní hrdina přimotá do situace, ve které bude dělat překladatele mezi místním farářem a mořskou pannou. Spory ve vesnici nicméně rychle eskalují a Geralt tyto problému musí rychle vyřešit. Válka mezi oběma světy je totiž blíž, než by se mohlo zdát.

Zkušení dabéři i známé tváře

Nový film Zaklínač: Sirény z hlubin je animovaným snímek, jenž je označován jako anime a je kreslený japonským stylem manga. Nečekejte tudíž hollywoodské hvězdy. Tvůrcům se přesto podařilo angažovat zkušené dabéry, kteří postavám dodají charakter. Geralta dabuje Doug Cocke, jenž má s dabingem dlouholeté zkušenosti. Hlavní ženskou postavu poté dabuje Anya Chalotra, která v hraném seriálu ztvárňuje Yennefer. Ze seriálového Zaklínače se do role dabéra přesunul i Joey Batey, jehož si můžete pamatovat jako postavu Marigolda.