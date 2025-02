Vaše tvář na internetu. Tyto aplikace během vteřiny zjistí, kde všude se objevujete

Zajímá vás, kde všude na internetu se objevuje vaše tvář? Doporučuju vám vyzkoušet hned několik aplikací, které jsou přesně pro toto stvořené.

Umělá inteligence v roli šikovného pomocníka

Umělá inteligence zažívá v posledních měsících a letech raketový vzestup. Nástroje AI dnes spoustu lidí i včetně mě, využívá téměř každý den. Ať už jde o různé chatboty jako Gemini nebo ChatGPT přes práci s obrázky či textem. Věděli jste však, že pomocí šikovných nástrojů s AI se můžete podívat, kde všude na internetu koluje vaše fotografie?

Vybral jsem pro vás pět nejlepších aplikací, které až děsivě přesně zvládnou rozpoznat obličeje a dále s nimi pracovat. Postupně vám tyto nástroje představím a prozradím, pro jakou situaci se hodí nejlépe.

Dokonalé prohledání internetu – PimEyes

PimEyes je ze všech vybraných aplikací pravděpodobně ta nejšikovnější. Díky pokročilé AI zvládne tento nástroj prohledat snad všechna zákoutí internetu a prozradit vám, kde všude se vaše fotografie nachází.

Vyhledávání je bleskurychlé a až samotného mě překvapilo, odkud výsledky vytáhnul. V mém případě například ze starých webových stránek základní školy, které již dávno neexistují. Prohledání internetu je v prvním případě zdarma a pro odemknutí alespoň 25 vyhledání na den musíte platit 35,99 eur (cca 900 korun) měsíčně.

AI rozpoznání obličeje | foto: Sophos News

Známá aplikace toho umí daleko víc – Pinterest

Aplikaci Pinterest znám samozřejmě moc dobře již řadu let. Je populární mezi mnohými uživateli, kteří zde mohou sdílet své výtvory nebo se inspirovat miliony dalšími. Až do nedávna jsem ale nevěděl, že funguje i jako nástroj pro vyhledávání fotografií na internetu. Opět zde stačí vložit vaši fotografii a během pár vteřinek zjistíte, jestli váš obličej náhodou není na stránkách, o kterých nemáte ani tušení.

S touto aplikací se zasmějete – PicTriev

Umělou inteligenci ve velké míře využívá i aplikace PicTriev. Zmíněný nástroj nicméně funguje malinko jinak než v předchozích případech a spíše než pro prohledávání internetu slouží pro zábavu. AI společně s propracovanými algoritmy zpracuje vaši fotografii a vypočítá maskulinitu a feminitu. Dále se pokusí odhadnut i váš věk.

Pro zábavu jsem do aplikace vyzkoušel nahrát i svou fotografii a nevím, jestli mám být s výsledky spokojený nebo ne. Maskulinita byla vypočítána na 98 % a feminita na 2 %. To je samozřejmě přijatelné. Věk mi ovšem nástroj odhadl na 30 let, což je o nějaký ten rok víc. Následně aplikace vyhodnotila, kterým celebritám se podobám nejvíce. Na 28 % mi vyšla podoba s Robem Kardashianem, kterého jsem až do dnešního dne vůbec neznal.

Rozpoznání obličeje | foto: Unsplash

Jednoduché ale účinné – TinEye

Pro vyhledávání svého obličeje napříč internetem jsem využil i nástroj TinEye. Na něm se mi líbí, že má naprosto jednoduché rozhraní, ve kterém ze bude orientovat snad každý uživatel. Stačí do aplikace vložit fotografii nebo jeho URL odkaz. Dále jsem počkal pár vteřinek a aplikace mi prozradila, kolik zápisu zaznamenala a na jakých stránkách se můj obličej nachází. TinEye je navíc zdarma a funguje i jako rozšíření pro Google Chrome.

Pozadu není ani technologický gigant – Google Images Search

Platforma Google nabízí nespočet nástrojů a aplikace pro vyhledávání obličejů na internetu je mezi nimi samozřejmě také. Google Images Search je za mě asi nejsnadnější způsob pro kontrolu obrázků. Stejně jako v předchozím případě, i zde začne vyhledávání vložením obrázku nebo URL odkazu. Během chvilky Google mou fotografii zpracoval a nabídnul několik sekcí.

Nejpraktičtější je všeobecné shrnutí, kde mi Google podal všechny relevantní informace. Podívat se ale můžu i do sekce produktů nebo vizuálních shod. Výhodou nástroje od Google je, že je zcela zdarma a denně můžete vyhledat neomezený počet fotografií.

Rozpoznání obličeje | foto: FaceOnLive

Kontrola fotek s vašim obličejem přijde vhod

V dnešní době sociálních sítí je sdílení fotografií s obličeji naprosto normální a nejde o nic neobvyklého. Sdílení osobních fotek ale sebou přináší řadu nebezpečí, které je třeba brát vážně. Možná nezásadnějším problémem může být krádež identity, kdy zloději využijí váš obličej k vytvoření falešných profilů, skrze které mohou páchat trestnou činnost.

Není tedy vůbec od věci jednou za čas použít některý z výše uvedených nástrojů, jenž pomůže prohledat internet a prozradí vám, kde všude se vaše fotografie nachází. A pokud zjistíte, že se nachází někde, kde by neměla, můžete podstoupit určité kroky a dalšímu zneužití zabránit.