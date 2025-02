Star Wars, tenis, nebo retro legenda. Do PS Plus Extra a Premium míří nové hry

Sony PS Plus v rámci předplatného Extra a Premium přináší v únoru 9 nových her. Nabídka láká na tituly Star Wars Jedi: Survivor, či TopSpin 2K25.

Nové hry pro PS Plus Extra a Premium

Sony na svém blogu oficiálně zveřejnilo novou nabídku her zdarma pro předplatné PS Plus. Novinky se týkají předplatného na úrovních Extra a Premium, takže uživatelé, jenž mají jen základní předplatné Essential, tyto tituly mít k dispozici ve své knihovně nebudou.

Sony obohacuje knihovnu v rámci tohoto předplatného rovnou o 9 nových her, přičemž dvě z nich jsou k dispozici jen pro nejvyšší úroveň PS Plus Premium. Únorová nabídka je vskutku velmi zajímavá a na své si přijdou jak sportovní fanoušci, tak milovníci franšízy Star Wars.

Hlavním tahákem nové nabídky je určitě povedená akční adventura Star Wars Jedi: Survivor z roku 2023, která patří k nejlepším počinům ze světa (či spíše vesmíru) Star Wars poslední doby. Tohle je slavná franšíza v nejlepší formě a pro její fanoušky rozhodně povinnost.

Nabídka předplatného PS Plus na únor 2025 | foto: Sony

Povedený tenis, retro legenda a další

Z dalších únorových novinek mířících do PS Plus stojí za zmínku i povedený tenis TopSpin 2K25 od studia Hangar 13, či retro legenda Patapon 3. Tento strategický počin říznutý s rytmickou akcí vyšel v roce 2011, původně na PSP a nyní si ho budou moct užít předplatitelé úrovně Premium.

Nabídka nových her pro předplatné PS Plus na únor 2025

PS Plus Extra a Premium:

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, PS4)

Top Spin 2K25 (PS5, PS4)

Lost Records: Bloom & Rage (PS5)

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Somerville (PS5, PS4)

Tin Hearts (PS5, PS4)

Mordhau (PS5, PS4)

Tituly jen pro předplatitele PS Plus Premium:

Patapon 3 (PS4, PS5)

Dropship: United Peace Force (PS4, PS5)

Všechny tyto hry vstoupí do nabídky předplatného PS Plus dne 18. února 2025. Za zmínku stojí i to, že do katalogu zamíří hned v den svého vydání povedená puzzle adventura Blue Prince (jaro 2025) a zařazení do katalogu v den vydání čeká také survival hru Abiotic Factor (léto 2025).