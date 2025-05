Jak zabezpečit WhatsApp: Zkontrolujte si nastavení, dokud není pozdě

Chraňte své soukromí na WhatsAppu naplno. Ukážeme vám, jak si aktivovat funkce, které z vašeho účtu udělají nedobytnou pevnost.

Zabezpečte své chaty na WhatsAppu

WhatsApp je v základu velmi zabezpečená aplikace, jelikož veškerý obsah je opatřen koncovým šifrováním, což zajišťuje maximální soukromí i v situaci, kdyby došlo k hackerskému útoku na servery WhatsAppu. Hackeři by data sice mohli odcizit, ale byla by jim k ničemu, jelikož by je nezvládli dešifrovat.

Pokud chcete pro bezpečí svých konverzací a dat na nejoblíbenější chatovací aplikaci udělat maximum, tak v ní musíte zapátrat po několika nadstandardních možností bezpečnostních funkcí, které je dobré využívat, pokud chcete mít jistotu, že se k vašemu WhatsApp účtu jen tak nikdo nedostane.

Aby se do WhatsAppu nikdo nedostal ani v situaci, kdy ztratíte telefon, tak je dobré zapnout si biometrický zámek, který znemožní spuštění aplikace, pokud nedojde k ověření skrze čtečku otisků nebo Face ID. Biometrický zámek najdete v Nastavení v sekci Soukromí a následně vyberete možnost Zámek aplikace a v té si biometriku zaktivujete. Postup aktivace je stejný na iPhone i Androidu.

Biometrické uzamčení Whatsappu | foto: Android Police

Zamknutí konkrétních konverzací a dvoufázové ověření

Pokud nechcete pomocí biometriky uzamknout celou aplikaci, tak můžete využít funkci uzamknutí chatu. Ta funguje naprosto stejně jako zámek aplikace, s tím rozdílem, že uzamkne jen konkrétní konverzaci. Funkci můžete jednoduše zapnout tak, že v konverzaci klepnete na jméno kontaktu a v nabídce vyberete možnost Uzamčení chatu. Po aktivaci půjde chat otevřít pouze po použití biometriky.

Dvoufázové ověření je hojně využívaná forma zabezpečení a najdete ji i na WhatsAppu. Zapnete ho skrze Nastavení v sekci Účet. Zde funkci zapnete a bude třeba vymyslet si 6místný PIN, který bude fungovat jako klíč pro přihlášení na novém zařízení. Pokud PIN zapomenete, můžete si ho obnovit skrze zadaný e-mail.

WhatsApp umožňuje jednoduchý export konverzací do textového souboru a pokud nechcete, aby si vaše chaty někdo ukládal, tak můžete tuto možnost deaktivovat. Stačí v konverzaci klepnout na jméno kontaktu a v nabídce vybrat a zapnout Pokročilou ochranu soukromí v chatu.

WhatsApp funkce uzamčení chatu | foto: WhatsApp

Dočasné zprávy

Velmi praktická funkce ochrany soukromí jsou i mizející zprávy, které se automaticky smažou po vámi nastaveném časovém intervalu. Funkci je třeba aktivovat u každého chatu zvlášť a opět stačí na WhatsAppu v konkrétní konverzaci jen klepnout na název kontaktu a z nabídky vybrat možnost Automatické odstraňování zpráv. Následně vyberete četnost promazávání (denní, týdenní, 3měsíční) a funkce se aktivuje.

Veškeré zprávy, které odešlete, jsou sice šifrovány, ale vaše zálohy v základu nejsou opatřeny šifrováním, jelikož to musíte manuálně zapnout. Na iPhone stačí jít jen do Nastavení a zde zapnout koncové šifrování pro zálohy. Na Androidu je postup odlišný, jelikož v Nastavení musíte jít do sekce Chaty, poté Záloha chatů a zde koncové šifrování zapnete.

Správným nastavením bezpečnostních funkcí můžete z WhatsAppu udělat skutečně nedobytnou pevnost. I malé kroky jako dvoufázové ověření nebo mizející zprávy výrazně zvýší vaše soukromí. Používáte tyto funkce, nebo vás článek inspiroval je zapnout? Napište nám do komentářů!