Média zuří. AI vyhledávač Googlu je ultimátním nástrojem na vykrádání obsahu

Google spustil nový AI vyhledávač, který shrnuje odpovědi bez nutnosti klikat na weby. Vydavatelé obsahu se obávají poklesu návštěvnosti a příjmů.

Vydavatelé zpráv označují AI vyhledávání za problém

Google tento týden vypustil zcela nový vyhledávač poháněný umělou inteligencí. Ten funguje podobně jako chatbot a po zadání do vyhledávače dostanete ucelenou odpověď na váš dotaz. Nemusíte tak prohledávat desítky webů, než najdete to, co potřebujete. Jenže to pochopitelně může být problém pro mnoho webů, hlavně těch zpravodajských.

Mnoho amerických vydavatelů zpráv označilo nový AI Mode (AI Režim) od Googlu za vysoce problematický. Tato funkce má totiž potenciál výrazně snížit návštěvnost webů, a spolu s návštěvností zákonitě začnou klesat i příjmy, což už může být velký problém. Uživatelé totiž nemusí navštěvovat samotné weby, aby se dozvěděli to, co potřebují.

Funkce AI vyhledávače se zatím neaktivuje vždy, pouze u určitých vyhledávacích výsledků. V budoucnu se ale AI souhrny rozšíří téměř na všechny výsledky vyhledávání. Souhrny sice v pravém rohu zobrazí zdroje, ze kterých AI čerpala, ale na ty většina uživatelů neklikne, protože se ze souhrnu dozví to, co chtěli.

AI režim v Google vyhledávači | foto: Google

Umělá inteligence krade obsah bez kompenzace

Uskupení sdružující americké zpravodajské weby News/Media Alliance označilo nové AI funkce od Googlu jako systém na vykrádání obsahu. Umělá inteligence totiž jen sebere informace, které potřebuje a ten, kdo informace poskytl, není nijak kompenzován, ať už skrze vyšší návštěvnost, nebo peněžně.

Dle aliance je problém i to, že má Google monopol na trhu s vyhledávači a může si tak vždy diktovat podmínky podle sebe. Google vyhledávač si v současnosti drží 90% podíl, takže většina společností nemá moc na výběr utéct ke konkurenci, protože téměř žádná silná konkurence neexistuje. Druhým konkurentem je jen Bing s necelými 4 %, což je zanedbatelné číslo.

Celou situací se bude v budoucnu zabývat americké Ministerstvo spravedlnosti. Celý spor tak nejspíše eskaluje až k soudu. Situace by se dala vyřešit i tak, že by Google dal webům na výběr, zda se jejich výsledky v AI souhrnu budou zobrazovat, či nikoliv, jenže tento proces by byl velmi komplikovaný a Google ho i vyloučil jako případné řešení.

Pohled redakce Mobilizujeme

AI ve vyhledávačích představuje zásadní technologický posun, ale zároveň vážnou výzvu pro budoucnost kvalitní žurnalistiky. Pokud vydavatelé přijdou o čtenáře, ztrácí se i motivace tvořit obsah.

Google by měl nést odpovědnost za udržitelnost online ekosystému. Férový model kompenzací pro autory by mohl být klíčem k rovnováze mezi inovací a spravedlností.

