Jak sdílet cokoliv z internetu? Existuje méně známý, přitom tak užitečný způsob

Technologie jsou chytřejší a usnadňují nám život. Máme pro vás skvělý tip na funkci, která umožní snadné sdílení zvýrazněného textu z webu.

Technologie jsou čím dál chytřejší

Nástup AI mimo jiné znamená, že jsou technologie kolem nás čím dál tím chytřejší. Umělá inteligence umí výrazně usnadnit spoustu prvků a jedním z nich může být například práce s informacemi na internetu. Co ale udělat, když chcete někomu poslat konkrétní text z webu?

Řekněme, že jste uprostřed online konverzace s kamarádem, například přes nějakou chatovací aplikaci. Něco řešíte a vy najdete na internetu přesné vyjádření k tématu, které s ním chcete sdílet v originální podobě. Jenže je to například jen jedna věta, která je utopená v dlouhém textu.

Můžete mu poslat jen link na onu stránku s tím, ať si onu požadovanou informaci najde sám. Pokud ji ale má hledat v opravdu dlouhém textu, zabere to dost času. Dále můžete onu informaci zvýraznit tím, že ji dáte do bloku, udělat printscreen a ten pak poslat. To je ale zase poněkud neohrabané.

Sdílení zvýrazněného textu | foto: Ondřej Koníček

Tip na chytré sdílení zvýrazněného textu

Existuje ale i jeden snazší a výrazně elegantnější způsob, jak sdílet konkrétní text z webu se svými přáteli na chatu. Jak tedy na to? Prostě a jednoduše dejte požadovaný text to bloku, jako kdybyste ho chtěli kopírovat, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

Vyjede vám tradiční nabídka pro kopírování, přímé vyhledání, přeložení, a podobně. Jedna z možností se pak jmenuje „Kopírovat obraz na zvýraznění“ a právě to je ona kýžená funkce, kterou hledáte. Klikněte na ni a do schránky se vám uloží odkaz.

Tento odkaz poté vložte do konverzace, a jakmile na něj příjemce klikne, zobrazí se mu stránka se zvýrazněným textem, který jste vložili do bloku. Pokud se tento text nachází někde níže, takže je nutné scrollovat, stránka přeskočí automaticky rovnou na něj.

Kde tuto funkci najdeme?

Zaslání odkazu na stránku se zvýrazněnou částí textu umožňuje většina hlavních prohlížečů na telefonech. Funkci tedy najdete jak v Google Chromu („Kopírovat odkaz na zvýraznění“), tak v prohlížeči Apple Safari („Zkopírovat odkaz se zvýrazněním“), Microsoft Edge („Kopírovat odkaz na zvýrazněný text“), a také v Opeře („Kopírovat odkaz pro zvýraznění“). Firefox tuto funkci prozatím bohužel nenabízí.