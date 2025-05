Můj tajný tip: Jak jsem získal nejlepší fitness náramek zdarma? (a jak můžete taky!)

Nosím nejlepší fitness náramek na trhu a přesto jsem za něj neutratil ani korunu. Chcete vědět jak? Podělím se s vámi o přesný postup.

Co je Whoop 5.0 a proč o něm všichni mluví

Když se řekne fitness náramek, většina si jistě představí například Xiaomi Smart Band 9 Pro nebo podobné alternativy, které koupíte za pár stovek ve většině e-shopů. Značka Whoop ovšem dává tomuto segmentu úplně nový rozměr, protože nejde o další měřič kroků, ale o profesionální nástroj zaměřený na hlubší pochopení těla, regenerace a výkonu.

Zatímco běžné náramky ukazují, kolik jste nachodili a jak dlouho jste spali, Whoop jde mnohem dál – analyzuje kvalitu spánku, variabilitu srdeční frekvence (HRV), denní zátěž, úroveň stresu a na základě těchto dat vám každé ráno mimo jiné doporučí, zda je čas podat pořádný výkon nebo raději zvolit odpočinkové aktivity (procházka, sauna atp.).

Paradoxně jeho další silnou stránkou je, že nemá displej a tím pádem nerozptyluje. Náramek slouží skutečně jen pro sběr a hloubkovou analýzu dat, kterou pak najdete v povedené aplikaci. Mimochodem, náramek používají i elitní sportovci nebo olympijští atleti. A teď ho může vyzkoušet každý, a to zdarma.

Whoop 5.0 | foto: Roman Macháč

Co mě přesvědčilo ho vyzkoušet?

O Whoopu jsem věděl asi rok, než jsem se rozhoupal si jej pořídit. Pořád jsem si říkal, že si nebudu kupovat další zařízení navíc, když mám Apple Watch. Jenže jakmile jsem začal intenzivněji sportovat, řešit spánek, regeneraci a celkově dlouhověkost, začalo mi docházet, že chytré hodinky mi nedají relevantní data.

Whoop je prostě přesnější a detailnější, protože je úzce zaměřen na jednu věc, zatímco hodinky toho musí zvládat mnohem více. A co víc, Whoop prezentuje data v souvislostech, které pochopí i laik. Taky mě už po mnoha letech přestalo bavit nosit těžké Apple Watch Ultra, které jsou na spaní prakticky nepoužitelné. Whoop je lehký, neotravuje a v noci o něm ani nevím.

Zkušební období Whoop | foto: Roman Macháč

Jak jsem získal Whoop zdarma

Když jsem si objednával svůj první Whoop, překvapilo mě, že to nefunguje jako u klasické elektroniky. Zařízení si totiž nekupujete, ale dostanete ho zdarma v rámci měsíčního nebo ročního předplatného. Zní to možná jako trik, jak si vás „zaháčkovat“, ale dává to smysl. Whoop je vlastně jen senzor, protože všechna „magie“ se děje v aplikaci a na serverech. Díky tomu může být náramek neuvěřitelně lehký a tenký, protože ho nekomplikuje složitá elektronika.

Máte zájem si Whoop vyzkoušet? Pak můžete postupovat stejně jako já, stačí udělat objednávku přes referenční odkaz někoho, kdo už Whoop vlastní. Díky tomu mi přišel náramek až domů a k tomu jsem získal měsíc členství zdarma. Během něj si člověk v klidu ověří, jestli mu to dává smysl. Dobré je, že vlastně nic neriskujete. Když vám nesedne, jednoduše předplatné zrušíte předtím, než se stihne obnovit. A pokud nikoho s Whoopem neznáte, můžete využít můj referenční odkaz v návodu níže.

Návod krok za krokem

Klikněte na můj referenční odkaz Sjeďte na nabídku „Try WHOOP free for 1 month“ a klikněte na „Try for free“ Zvolte barvu náramku (černý je zdarma, ostatní za příplatek) Proklikejte se do košíku, zadejte vaši adresu a odešlete objednávku

zdroj: vlastní