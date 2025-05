Samsung chystá mobil, který složíte hned dvakrát. Stát by mohl až 80 tisíc

Samsung chystá revoluční skládačku Galaxy G Fold. Ohebný displej se má rozevírat dvakrát, čímž nabídne tři části. Premiéra se očekává brzy.

Skládací klenot od Samsungu

Huawei vloni, jako úplně první výrobce, představil a poslal do prodeje trojnásobnou skládačku. Tedy telefon, jehož skládací konstrukce se otevírá ne jednou, ale hned dvakrát a jeho ohebný displej má tedy tři části. Model Mate XT by mohl již velmi brzy doplnit konkurenční produkt od Samsungu.

Tato trojnásobná skládačka se má jmenovat Galaxy G Fold a je dílem různých spekulací již poměrně dlouho. Vypadá to, že se její vydání blíží a dorazí možná dřív, než se si myslíme. A co si budeme povídat, Samsung ji potřebuje jako sůl, protože se začíná v segmentu skládaček povážlivě propadat.

Tento unikátní model samozřejmě nevzniká kvůli tomu, aby jeho prodeje vrátily jihokorejskou značku na první místo, ale spíše vnese trochu toho vánku do jeho strnulé nabídky. Má ukázat, že Samsung ještě nezapomněl inovovat a že je stále tou největší rybou v rybníku s ohebnými telefony.

Trojnásobná skládačka Mate XT | foto: Huawei

Vyspělý, nedostupný a extrémně drahý

Ohledně hardwaru se toho o této novince prozatím moc neví, nicméně je jasné, že to bude technologicky velmi vyspělý telefon. A také pořádně drahý. Nejnovější zprávy naznačují, že by mohl Galaxy G Fold stát v rozmezí 3 000 až 3 500 dolarů (66 200 – 77 200 korun bez DPH).

Vysoká cena byla ale očekávaná a je prakticky na stejné úrovni, jako u modelu Mate XT. S tímto telefonem bude trojnásobnou skládačku od Samsungu pojit ještě jedna věc, a tou je limitovaná dostupnost. Model Galaxy G Fold by měl být dostupný jen na dvou světových trzích.

Kromě Jižní Koreje, tedy domoviny značky, by se měla tato očekávaná novinka prodávat ještě v Číně a to je všechno. Je ale pravděpodobné, že si Samsung formou první generace tohoto telefonu proklepne trh a jeho možný prodejní potenciál. Když bude velký zájem, další verzi pak pošle do více zemí.

Galaxy G Fold je možná již blízko

Tato unikátní, trojnásobná skládačka sice přesné datum premiéry ještě nemá, ale dle častých úniků se jí dočkáme ve třetím čtvrtletí tohoto roku. To by znamenalo příchod mezi červencem a září, což je období premiéry nových skládaček Galaxy Z Fold 7 a Flip 7. Ty by měly dorazit koncem července a je tedy možné, že se na stejné akci ukáže i Galaxy G Fold.

zdroj: Yogesh Brar (síť X)