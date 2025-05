HyperOS 2.2 přináší úžasné novinky, aktualizace míří na první telefony

Xiaomi zahájilo distribuci systému HyperOS 2.2. Aktualizace přináší plynulejší animace, AI funkce pro fotoaparát a míří nejprve na vlajkové modely.

Xiaomi rozjíždí novou vlnu aktualizací

Po týdnech testování vydává Xiaomi nejnovější verzi systému HyperOS. Ta dostává číselné označení 2.2 a stabilní sestavení začíná výrobce aktuálně distribuovat na svém domácím, tedy čínském trhu. HyperOS 2.2 zatím míří na vysoce postavené vlajkové telefony, nicméně postupem času se dostane i do nižších pater.

Kompletní seznam podporovaných telefonů prozatím není známý, ale Xiaomi se k tomuto tématu pravděpodobně vyjádří 22. května 2025, na kdy má naplánovánu velkou premiérovou akci. K dispozici není ani celkový přehled nových funkcí a zlepšení, nicméně několik málo věcí se již dostalo na povrch. Které to jsou?

Systém HyperOS od Xiaomi | foto: vlastní

HyperOS 2.2 – novinky

Rychlejší a plynulejší animace

Lepší správa baterie díky vylepšené práci na pozadí

Nové AI funkce pro fotoaparát i jiné aplikace

Přepracovaný notifikační panel

Vylepšená integrace v rámci ekosystému Xiaomi

Aplikace fotoaparátu s přepracovaným rozhraním

Na které telefony dorazí HyperOS 2.2?

Není velkým překvapením, že jako první zamíří tento nový systém na vlajkové telefony. V první vlně se ho dočkají majitelé aktuální řady Xiaomi 15, a to jak vrcholných modelů Xiaomi 15 Pro a Xiaomi 15 Ultra, tak základního provedení. Následovat bude série Xiaomi 14 a v prvním sledu se HyperOS 2.2 dočkají i vrcholné telefony od značek Redmi a Poco.

Kompatibilní zařízení, na která se dostane nejdříve

Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra

Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra

Redmi K70 / K70E

Poco F6 Pro / X6 Pro

Poco F7 / Redmi Turbo 4 Pro

Poco M7 Pro 5G / Redmi Note 14

Poco X7 / Redmi Note 14 Pro

Aktualizace na HyperOS 2.2 míří jako první na telefony v Číně, ale brzy se rozšíří i na ostatní trhy, samozřejmě včetně Česka. Pokud chcete zkontrolovat, zda vám náhodou update již nedorazil, zamiřte do nastavení telefonu, poté do sekce „O telefonu“ a následně do položky „Aktualizace systému“. V Česku si ale budeme muset pravděpodobně ještě chvíli počkat.

zdroj: Gizchina