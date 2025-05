Nové Xiaomi 16 už není tajemstvím. Na internet unikl jeho design i specifikace

Číňané neudrželi tajemství. Nové Xiaomi 16 se odhalilo na prvním renderu a vypadá skvěle. Známe i specifikace. Premiéra nejspíš proběhne v září.

Nové, špičkové Xiaomi se blíží

Xiaomi letos představí svou vlajkovou sérii s číselným označením 16 o něco dřív a bude se jednat o první vlajky nové generace. Co to znamená? To, že jako první dorazí se zbrusu novým procesorem Snapdragon 8 Elite 2, který bude pohánět většinu budoucích vlajkových telefonů. Nově se můžeme podívat na první render modelu Xiaomi 16.

V rámci této řady dorazí tři verze, a sice Xiaomi 16, poté varianta Pro, a jako poslední se dočkáme tradiční specifikace Ultra. Základní provedení je ale nesmírně zajímavé, a to samozřejmě v první řadě díky svým rozměrům. Jedná se o jednu z posledních kompaktních vlajek a dobrou zprávou je, že bude tato forma zachována i v rámci nejnovější generace.

Dle nových informací dostane Xiaomi 16 displej o velikosti 6,32 nebo 6,36 palce, takže se opět dočkáme do ruky příjemného, kompaktního telefonu. Samozřejmě se bude jednat o OLED panel s vysokou porcí jasu (displej aktuálního Xiaomi 15 nabízí jas až 3200 nitů), variabilní obnovovací frekvencí a extrémně tenkým vnitřním rámečkem.

Xiaomi 16 na prvním renderu | foto: MajinbuOfficial

Design, který je nám dobře známý

Nás dnes ale bude v první řadě zajímat design, tedy to, jak bude základní Xiaomi 16 vypadat. Inspirace aktuální generací, která vychází z modelu Xiaomi 14, je evidentní a je to patrné hlavně na čtvercovém fotomodulu se zaoblenými rohy. Ten obsahuje tři objektivy a samozřejmě neschází všeříkající nápis Leica.

Záda jsou ale vyvedena v zajímavé úpravě, která naznačuje přítomnost dvou odstínů a je možné, že každá z těchto částí bude mít odlišnou texturu. Záda budou s největší pravděpodobností kryta sklem, rámeček bude vyrobený z kovu a bude plochý, s decentně zaoblenými hranami. Zvýšená odolnost bude samozřejmostí a dočkat bychom se měli nejvyššího krytí IP69.

I přes kompaktní formu nabídne tato novinka baterii s nadstandardní kapacitou, protože Xiaomi již přešlo na nový typ akumulátorů postavený na křemíkovo-uhlíkové bázi. V nitru Xiaomi 16 by se měla nacházet baterie s výbornou kapacitou 6800 mAh v kombinaci s drátovým nabíjením o výkonu 100 W, přičemž bezdrátové nabíjení scházet nebude.

Kdy vyjde Xiaomi 16?

Xiaomi letos představí svou novou vlajkovou řadu dřív, to je víceméně jisté. Přesné datum uvedení série Xiaomi 16 je sice prozatím ve hvězdách, ale můžeme se odpíchnout od premiéry procesoru Snapdragon 8 Elite 2. Ten bude představen mezi 23. a 25. zářím tohoto roku a je velmi pravděpodobné, že novinky řady Xiaomi 16 dorazí jen pár dní po něm. Pravděpodobně tedy ještě na konci září.

zdroj: MajinbuOfficial