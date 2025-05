Vyhledávání přes Google se mění. Čechům se nově zobrazují tzv. AI přehledy

Google nyní zobrazuje AI přehledy přímo ve vyhledávači i pro české uživatele. Gemini zpracuje dotaz, shrne odpověď z webů a nabídne odkazy na použité zdroje.

AI jako alternativa k vyhledávačům?

Umělá inteligence je v dnešní době všude kolem nás a dostává se prakticky do všech oblastí jakkoliv se týkajících technologií. Již nějakou dobu je možné přes rozšířené chatboty také vyhledávat a tito pomocníci mají nakročeno k tomu, aby nahradili tradiční vyhledávače.

Google provozuje AI model s označením Gemini, který funguje primárně jako asistent na mobilních telefonech s Androidem, ale samozřejmě má i webové rozhraní a umí nahradit klasický internetový vyhledávač. V oblasti vyhledávání je Gemini poměrně schopný AI model.

Vyhledávací gigant nyní opět trochu rozšiřuje jeho pole působnosti, a to přímou integrací do svého vyhledávacího enginu. Tato nová funkce, se dostává do ostrého provozu postupně (možná ji tedy ještě nemáte) a pro její využití samozřejmě musíte být přihlášeni ke svému Google účtu.

AI přehled od Googlu | foto: Ondřej Koníček

Jak to funguje?

Je to vlastně velmi přímočaré. Když zadáte přes Google nějaký dotaz do vyhledávače, většinou začínající slůvkem „jak“, nebo „kdy“, hned pod dotazem, ještě před klasickými výsledky z různých webových stránek, se zobrazí přehled označený jako „Přehled od AI“.

V tomto bloku se pak nachází odpověď na vaši otázku, kterou Gemini vydolovalo v útrobách internetu. Vpravo se nachází seznam zdrojů, ze kterých umělá inteligence čerpala a na tyto weby samozřejmě můžete kliknutím zavítat. Faktem je, že se jedná o velmi praktického pomocníka.

Když zadáte dotaz, nemusíte se pro zjištění odpovědi proklikávat žádnými weby a AI vám zkrátka napřímo odpoví. Není ale od věci si pravost tvrzení ověřit, protože umělá inteligence operuje v první řadě s tím, co najde na webu a to samozřejmě nemusí být ve všech případech pravda.

Blíží se konec tradičního vyhledávání?

Na to je samozřejmě ještě brzy, nicméně tento AI přehled umí, kromě jednoduchých odpovědí, čas od času překvapit i opravdu komplexní odpovědí, včetně návodu v bodech. Postupem času bude schopný dodat tolik informací, že nebude třeba klikat na další stránky pro zjištění více informací a vše bude k dispozici v rámci AI přehledu.