Vyzkoušel jsem Oneplay v Tesle. Dá se koukat i na hokej, ale doma v TV je to lepší

Oneplay je všude a má aplikaci nejen pro televize, ale i mobilní zařízení. Jak to ovšem vypadá v autě od Tesly a funguje přehrávání i za jízdy?

Oneplay je jedničkou v Česku

Streamovací platforma Oneplay, která vznikla spojením O2 TV a Voyo, je v Česku jedničkou a má aktuálně přes 1,4 milionu předplatitelů. Další přitom firma postupně převádí, takže se dá očekávat postupné navýšení a odskočení Netflixu, který by měl mít necelý milion českých předplatitelů.

Oneplay v autě

Jelikož má Oneplay ambice největší a není vyloučené, že se v příštích letech podívá i za české hranice, protože nabízí opravdu zajímavý obsah, ať už na poli filmů, či seriálů, napadlo mě vyzkoušet, jak si platforma poradí s fungováním na dotykovém displeji elektromobilu Tesla Model 3, se kterou jezdím.

Aplikace Oneplay pro Teslu neexistuje, ale není problém službu otevřít jednoduše přes webový prohlížeč v autě. Praktické je samozřejmě zvětšení obrazu na celou 15,4″ obrazovku, ačkoliv horní lišta s url adresou část displeje zbytečně ubírá a může působit trochu rušivě.

Rozhraní Oneplay mi v autě vesměs fungovalo, ani prodleva není špatná s ohledem na to, že nejsem připojený na Wi-Fi síť, ale jedu přes mobilní data v autě, případně mobilní hotspot z telefonu. Obraz je ostrý, plynulý, ale občas vyskočí chybová hláška a přehrávání spadne.

Platforma Oneplay ve voze Tesla | foto: Luboš Srb

Menší okno přehrávače Oneplay v Tesle | foto: Luboš Srb Úvodní obrazovka Oneplay na displeji Tesly | foto: Luboš Srb

Přehled vysílání na Oneplay | foto: Luboš Srb Chybová hláška při sledování Oneplay v Tesle | foto: Luboš Srb



Za jízdy Oneplay nefunguje

Pokud by někoho napadlo, zda se dá dívat na filmy či seriály i za jízdy v autě, tak bohužel. Z důvodu bezpečnosti se přehrávaný obsah pozastaví, přesněji řečeno obraz zamrzne a zvuk dál běží, dokud opět nezastavíte. Využití tedy není příliš široké a napadá mě snad jedině, když byste stáli na nabíječce, nebo někde v koloně.

Už jsem viděl některé majitele Tesly, kteří si do svého auta připevnili samostatný tablet, který samozřejmě nijak neomezuje přehrávání za jízdy. Nebo alespoň držák na mobil připevněný na dotykové obrazovce a skrze smartphone pak puštěné přehrávání různého obsahu. Ale to ať si zhodnotí každý sám, na kolik je to bezpečné.

Sledovat se dá i hokej

Jelikož aktuálně Češi sledují hokejové mistrovství světa, nemohl jsem nevyzkoušet ani možnost sledování hokeje v Tesle. Jde to, ale upřímně, doma v televizi to je mnohem lepší. Nejde jen o možné výpadky Oneplay, které když nastanou například těsně před vstřelením gólu, je to k vzteku. Na domácí TV je obraz zkrátka lepší.

Sledování hokeje přes Oneplay na obrazovce Tesly | foto: Luboš Srb

Napadlo vás někdy sledovat filmy, seriály, nebo sportovní přenosy v autě? Napište, co si o tom myslíte, do diskuze pod článkem!