Dejte si pozor. Technologie z aut vám může nečekaně poškodit mobil

Volvo EX90 má špičkové vybavení, ale jeho Lidar umí zničit fotoaparát v telefonu. Zdánlivě drobnost, která může pořádně naštvat.

Když se spolu technologie nekamarádí

Volvo EX90 je zbrusu nový vůz z dílen této tradiční, dnes už švédsko-čínské značky, a toto SUV je až po střechu napěchované moderními technologiemi. V rámci nabídky automobilky se jedná o vrcholný elektromobil a tomu odpovídají použité technologie, včetně Lidaru, který se nachází nad předním sklem.

Tento senzor je umístěný v menší bouli nad předním sklem a jedná o čím dál rozšířenější prvek výbavy, hlavně u moderních elektromobilů. Lidar (Light Detection and Ranging) slouží k mapování prostředí okolo vozu, včetně měření vzdálenosti překážek a to provádí tak, že do prostoru vyzařuje laserové paprsky a následně měří čas jejich odrazu zpět do senzoru.

Lidar je jako technologie laserového měření vzdálenosti již poměrně zaběhlá a využívaná ve vícero odvětvích. Jak to tak ale vypadá, Volvo ho pro potřeby modelu EX90 nevyladilo úplně ideálně a jejich elektrická vlajková loď se ocitá v problémech. Začínají se totiž objevovat případy, kdy Lidar Volva EX90 zničil fotoaparát.

Volvo EX90 a jeho lidar | foto: Volvo

Elektromobil od Volva jako kat telefonů

Laserové paprsky, které Lidar vypouští do okolí, jsou samozřejmě pro lidské oko neviditelné a zcela neškodné, ale evidentně to neplatí pro fotografické snímače. Na platformě Reddit sdílel jeden z uživatelů video natáčení tohoto vozu kamerou na telefonu. Jakmile byl objektiv namířen na Lidar, začaly se na displeji objevovat artefakty.

Ty způsobily laserové paprsky Lidaru a tento bezpečnostní prvek tedy trvale zničil fotočip, tudíž i fotoaparát, telefonu. O tomto problému se diskutovalo již dříve, ale evidentně je větší než se myslelo, protože Volvo počátkem roku na své stránky vyvěsilo varování, kde uvádí, aby uživatelé nemířili své fotoaparáty přímo na Lidar.

Některé fotoaparáty jsou vybaveny ochranou proti těmto paprskům, nicméně ty telefonní to pravděpodobně nebudou, a proto bude lepší se přímému míření na Lidar opravdu vyhnout. Pokud fotografujete, či natáčíte, a zahlédnete automobil s Lidarem, určitě se mu preventivně raději vyhněte. Možná si tím zachráníte svůj telefon.

Problém, který bude růst

Faktem je, že moc vozů osazených takto výkonným Lidarem prozatím po silnicích nejezdí, ale bude jich přibývat, a to velmi rychle. Postupem času se tak může klidně stát, že vytáhnout telefon a začít fotografovat či natáčet v okolí silnice bude velmi nebezpečná záležitost, protože vám může vaši vlajku za vyšší desítky tisíc zničit právě projíždějící vůz.