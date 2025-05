Google AI Ultra – cena a předplatné (2025)

Google AI Ultra je nové hromadné předplatné s Gemini 2.5 Pro Deep Think, Veo 3, 30TB úložištěm a YouTube Premium. Cena není vůbec nízká.

Co je Google AI Ultra?

Jak známo, vyhledávací gigant Google nabízí spousty typů různého předplatného. Můžete si platit například Google One, YouTube Premium, a samozřejmě i umělou inteligenci Gemini. Předplatné v rámci AI balíčku Google AI prošlo výraznými změnami a vyhledávací gigant o nich informoval na svém oficiálním blogu.

Tarif AI Premium byl přejmenován na AI Pro a na vrchol nabídky Googlu v oblasti umělé inteligence se postavilo předplatné Google AI Ultra. To je opravdu ultra, a to jak cenou, tak svými schopnostmi a nabízenými funkcemi. Předplatné zahrnuje vše, co je obsahuje balíček Pro a pořádný nášup dalších služeb navíc.

Toto předplatné je postaveno okolo nejpokročilejší verze Gemini (2.5 Pro Deep Think) a Google v něm nabízí také nejpokročilejší platformu pro tvorbu videí, Veo 3. Uživatel dostane i úložiště o velikosti 30 TB a další nálož praktických prvků. Samozřejmostí jsou platformy pro tvorbu videí i pokročilý pomocník NotebookLM.

Co všechno předplatné Google AI Ultra zahrnuje?

Vše, co obsahuje předplatné AI Pro

Gemini 2.5 Pro Deep Think a video model Veo 3

Flow s nejvyšším limitem v nástroji pro tvorbu filmů Al s přístupem k Veo 3 + prémiové funkce

Whisk s nejvyšším limitem pro tvorbu videí z fotografií přes Veo 2

NotebookLM s nejvyššími limity a plnými schopnostmi

Gemini v Gmailu, Google Docs a podobně

Project Mariner (předběžný přístup) pro zjednodušení úkolů pomocí AI

Předplatné YouTube Premium v ceně

Úložiště o velikosti 30 TB

Jak můžete vidět, předplatné Google AI Ultra je opravdu nesmírně napěchované a zahrnuje vlastně to nejlepší, co vyhledávací gigant v tomto směru nabízí. Zajímavé je zahrnutí předplatného YouTube Premium, které na českém trhu stojí 209 korun a tuto částku tedy při placení modelu Google AI Ultra ušetříte.

Cena

Google si ale za plán AI Ultra nechá pořádně zaplatit a jeho plná cena na českém trhu vyjde na 6 890 korun měsíčně. Ano, měsíčně, není to překlep. Ročně tedy neskutečných 82 680 korun. Aktuálně je k dispozici promo akce, v rámci které vyjde na polovinu, tedy 3 450 korun měsíčně po dobu tří měsíců. Pokud si chcete AI od Googlu vyzkoušet, tak aktuálně je k dispozici nižší tarif Pro na měsíc zdarma (normálně 549 korun měsíčně).

zdroje: Google blog, Google One)