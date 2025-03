Historický moment: První komerčně dostupný kvantový počítač změní vše

Bell-1 je první komerční kvantový počítač, který se velikostí podobá běžnému PC a míří i k firmám a náročným uživatelům mimo vědecké laboratoře.

Kvantový počítač pro veřejnost

Kvantové počítače už dnes nejsou tak výjimečné a používají je různá vědecká centra pro řešení velmi složitých úloh. V posledních letech a měsících prošly výrazným vývojem, což dobře ukazuje zařízení s názvem Bell-1. Jak uvádí web Inteligentnisvet.cz, jde o první komerčně dostupný kvantový počítač a o jeho produkci se postarala společnost Equal1.

Dříve kvantové počítače často zabíraly celou místnost, ale Bell-1 je velký přibližně jako běžný stolní počítač. Jeho rozměry jsou 600 × 1000 × 600 mm, což odpovídá velikosti větších herních sestav. Výrazný rozdíl je ale v hmotnosti – zatímco klasický počítač váží kolem 20 kg, Bell-1 má hmotnost 200 kg.

Tento kvantový počítač si bude moci pořídit kdokoliv a podle výrobce je ideální pro uživatele, kteří potřebují výpočetní výkon pro náročné úlohy. Zároveň může být zajímavým řešením i pro menší firmy, které chtějí jít s dobou a připravit se na éru kvantových technologií. Cena zařízení však zatím nebyla zveřejněna.

Kvantový počítač Bell-1 | foto: Equal1

Jaké jsou specifikace a co kvantový počítač dokáže?

O kvantovém počítači se nemůžeme bavit stejně jako o klasickém PC, u kterého nás zajímá především procesor, grafická karta, paměti a podobně. Kvantový počítač je zkrátka jiný a z technických parametrů výrobce prozrazuje například přítomnost speciálního chladícího systému. Ten využívá kryogenní technologii, která udržuje 6-qubitový kvantový procesor na požadované teplotě -272,85 °C.

Kvantové počítače se využívají především pro náročné matematické a fyzikální výpočty, které by s běžnými počítači trvaly extrémně dlouho, pokud by to vůbec zvládnuly. Tato zařízení nefungují na principu binární soustavy (nekonečná řada jedniček a nul), nýbrž počítají s takzvanými qubity. Ty mohou být v jeden okamžik jedničkou i nulou a díky tomu vyhodnotit několik simulací v jeden moment.

K novému kvantovému počítači se vyjádřil i CEO společnost Equal1 Jason Lynch. Podle něj Bell-1 představuje změnu v paradigmatu v nasazování kvantových počítačů v běžném prostředí. Dále dodal, že společnosti se podařilo odstranit bariéru mezi specializovanými laboratořemi a reálným světem. Bell-1 zkrátka není pouhým pokrokem, ale revolucí v oblasti výpočetní techniky.