Češi se radují. Samsung už aktualizuje na One UI 7 i levnější mobily

Servery Samsungu mají perné dny. One UI 7 si totiž stahují miliony uživatelů z celého světa, včetně Česka. Nově je k dispozici i pro levnější mobily.

Aktualizace na One UI 7 jede na plné obrátky

Samsung aktualizace svých telefonů na Android 15, tedy na systém One UI 7, poměrně hrubě nezvládl a čelil jednomu problému za druhým. Updaty byly několikrát pozastaveny, aby byly často opětovně spuštěny a poté zase pozastaveny. Zkrátka nic, co by si dal jihokorejský výrobce s pověstí jedné z nejvíce svědomitých značek, co se týče podpory, za rámeček.

Postupem času se ale začala situace pomalu uklidňovat a aktualizace na vytoužené One UI 7 byly v poslední době spuštěny naplno. Po vlajkách Galaxy S24 a skládacích telefonech Galaxy Z Fold 6 a Flip 7 zamířil systém na další, starší a níže postavené telefony. Aktualizace probíhají globálně, tedy i v rámci Evropy a potažmo Česka, kde se také rozjely naplno.

V těchto dnech jsou spouštěny aktualizace na obrovsky populární modely Galaxy A55 a Galaxy A35 a jak to tak vypadá, vše jde podle plánu. Již v dubnu dorazil update na řadu Galaxy S24, S23, již zmíněné skládačky Fold 6 & Flip 6 a dočkaly se i předchozí modely, tady Fold 5 & Flip 5. V květnu pak obdrží systém One UI 7 zdaleka nejvíc telefonů.

One UI 7 | foto: Samsung

Přehled telefonů, které dostaly či teprve dostanou One UI 7

Řada Galaxy S

Galaxy S24, S24+ S24 Ultra a S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra a S23 FE

Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra

Řada Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6, Z Fold Special Edition a a Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

Řada Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A53, A54 a A55

Galaxy A33, A34 a A35

Galaxy A23, A24 a A25

Galaxy A14, A15 a A16

Galaxy A05, A05s a A06

Nové One UI 7 samozřejmě dostávají i na telefony v rámci řad Galaxy F a Galaxy M, ale ty se u nás často moc neprodávají. Aktuálně tedy míří nový systém na modely Galaxy A55 / A35 a v květnu se ho dočkají i starší modely A54 / A34. V tomto měsíci se pak můžou těšit také majitelé vlajek Galaxy S22, Galaxy S21 a levného modelu Galaxy A16.

Samsung má v plánu dokončit aktualizace na One UI 7 / Android 16 do konce června. V tomto měsíci se dočkají svého updatu již spíše okrajové modely, jako jsou starší telefony Galaxy A73 / A53 / A33, stejně jako levnější Galaxy A14 a dvojice Galaxy A24 / A25. Prakticky ihned po dokončení aktualizací na One UI 7 se začne Samsung naplno věnovat novému One UI 8.

Zkontrolujte si, zda na vás nečeká aktualizace

Jakmile na váš telefon dorazí kýžený update na One UI 7, s největší pravděpodobností se vám zobrazí notifikace. Na to ale nelze za všech okolností spoléhat a rozhodně nebude od věci provést manuální kontrolu, což je velmi jednoduché. Níže naleznete snadný návod pro telefony Samsung.

Návod, krok za krokem