Běžně vyprodané, teď se slevou. 4 nejlepší technologické kravinky z Lidlu (7. díl)

Lidl na svém e-shopu nabízí spoustu technologických kravinek, které stojí za to. Vybrali jsme ty nejzajímavější, které jsou teď ve slevě!

Praktické gadgety za pár korun

Lidl je jeden z nejvšestrannějších obchodních řetězců a najdete v něm velmi široké spektrum produktů – od příslušenství na zahradu, potravin až po elektroniku, a to vše má obvykle neodolatelnou cenu. V dnešním článku na Mobilizujeme.cz si ukážeme čtyři praktické produkty, které aktuálně seženete v pořádné slevě.

Praktická solární nabíječka na cesty

Cena: 899,90 Kč (před slevou 1499 Kč)

Sezona outdoorových výletů se blíží mílovými kroky a pokud se na několik dnů chystáte daleko od civilizace, tak jistě oceníte přístroj, který dokáže zásobovat telefon energií, aniž by musel být připojen do sítě. Ideálním kandidátem může být tato solární nabíječka, která zvládne nabíjet až dva telefony současně a má celkový výkon 21 W (5 V / 2,1 A), takže poměrně rychle nabije jakýkoliv telefon či tablet.

Samotná nabíječka se skládá ze 3 solárních panelů, které se dají složit, a každý z nich má velikost jako jeden papír formátu A4. Navíc si solární panely můžete kamkoliv zavěsit, jelikož je na konstrukci 6 textilních oček. Abyste poznali, kdy soláry vyrábějí elektřinu, pouzdro s nimi obsahuje praktické LED diody. V balení spolu se samotným zařízením obdržíte i kompaktní úložnou tašku. Potěší i 3letá prodloužená záruka.

Rozkládací solární nabíječka | foto: Lidl

Chytrý robotický vysavač

Cena: 2999 Kč (před slevou 3799 Kč)

Robotické vysavače jsou obvykle drahá záležitost, ale naštěstí existují i takové, které jsou levné a svou práci odvedou rychle a dobře. Model SSRA D3 od Silvercrest disponuje kombinovaným kartáčem na podlahy a koberce a skvěle si poradí s těžko přístupnými místy díky dvěma postranním kartáčům.

Vysavač můžete ovládat buď skrze ovladač, který je v balení, nebo pomocí aplikace Lidl Home. V ní si můžete vybrat z 5 režimů čištění: Klasický, manuální, automatický, rohový nebo bodový, kdy robot čistí povrchy ve spirále. Robota si můžete plně automatizovat, aby pracoval v konkrétní dobu a čas, a než se vybije, sám zamíří do nabíjecí stanice.

Robotický vysavač Silvercrest SSRA D3 disponuje integrovanou baterií s kapacitou 2 400 mAh a dokáže autonomně fungovat až po dobu 90 minut. Na vysavač ve své třídě je s hlučností 75 dB poměrně tichý a disponuje i 3 senzory proti pádům, aby nesjel například ze schodů. Nádobka na prach má kapacitu 450 ml a lze snadno vyjmout a umýt.

Robotický vysavač Silvercrest SSRA D3 | foto: Lidl

Vysoce kompaktní osobní váha

Osobní váhy jsou obvykle poměrně rozměrné a nelze je jednoduše umístit do menšího batohu, jelikož jsou velmi široké. Pokud potřebujete mít vždy po ruce svou váhu, tak je zde ideální alternativa ve formě osobní váhy SPS 15, která jde jednoduše složit, takže nezabere skoro žádné místo.

Přístroj má hmotnost pouze 423 gramů, a to včetně tří CR 2032 baterií, které jsou v balení. Maximální hmotnost váhy je 150 kg a je vyrobena z ABS, což je velmi odolný materiál, který zajistí to, že váha vydrží klidně několik let neustálého přenášení kompletně bez poškození. Ke spolehlivosti dopomáhá i 3letá prodloužená záruka.

Skládací osobní váha | foto: Lidl

Náhlavní bezdrátová sluchátka s ANC

Cena: 399,90 Kč (před slevou 799,90 Kč)

Bezdrátová sluchátka s ANC a dlouhou výdrží nemusí stát majlant a jedny takové nyní seženete v Lidlu za pár stovek. Bezdrátová sluchátka Rhythm od Silvercrest mají měkké, přizpůsobitelné náušníky, takže vás nebudou bolet uši ani po delším používání. Potěší i kvalitním zvukem a výraznými basy, ale největším tahákem je ANC (Active Noise Cancelling), takže se skvěle hodí do letadla nebo vlaku.

Sluchátka mají i působivou výdrž až 16 hodin při středním nastavení ANC a disponují mikrofonem pro hlasové hovory. Ovládat je můžete buď skrze telefon, nebo pomocí tlačítek přímo na zařízení. Hudbu můžete poslouchat i drátově, jelikož v balení krom nabíjecího USB-C kabelu máte i 3,5 mm audio jack kabel s délkou 1,2 metru.

Nabíjení zařízení z 0 na 100 % trvá cca 2,5 hodiny a dokonce skrze něj můžete interagovat s chytrými asistenty. Sluchátka mají skládací konstrukci a váží 209 gramů, takže je na hlavě téměř neucítíte. I zde Lidl nezapomněl na 3 letou prodlouženou záruku.

Bezdrátová sluchátka Rhythm ANC | foto: Lidl

