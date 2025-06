Běžně vyprodané, teď se slevou. 4 nejlepší technologické kravinky z Lidlu (8. díl)

Někdy stačí málo, aby vás technologie potěšila. Lidl má spoustu šikovných produktů, které jsou teď navíc ve slevě. Mrkněte na náš redakční výběr.

Praktické vychytávky pro každého

Lidl je jedním z nejpopulárnějších e-shopů na českém trhu a svou dobrou pověst si získal hlavně díky širokému sortimentu a častým slevovým akcím.

V Lidlu můžete najít vše od oblečení, kol až po elektroniku a pokaždé za velmi přijatelné ceny. V dnešním článku na Mobilizujeme.cz si ukážeme 4 velmi praktické produkty, které jsou teď i ve slevě.

Robotický vysavač s funkcí mopu

Cena: 2 229 Kč (před slevou 3 299 Kč)

Robotické vysavače jsou bezesporu jedním z nejpraktičtějších pomocníků do domácnosti, protože zvládají sami to, co je obvykle otravná rutinní činnost, jako je vysávání nebo vytírání. Tento vysavač od Silvercrestu zaujme především svým poměrem cena/výkon a dokáže vysávat jak tvrdé podlahy, tak i koberce s krátkým vlasem.

Aby dokázal vysát i hůře přístupné prostory, disponuje dvěma postranními kartáči, které efektivně odstraní jak chuchvalce prachu, vlasů, tak i větší nečistoty od jídla. Na výběr máte 4 režimy čištění: automatický, bodový, rohový a termínový (čištění s předem nastaveným časem). Nejvýkonnější je režim bodový, který z vysavače vytáhne maximum.

Přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovladače a disponuje i funkcí mopování podlah. Nádobka na vodu má objem 150 ml a na prach 435 ml. Údržba vysavače je hračka – stačí pouze vysypat nečistoty z prachové nádobky a vymýt ji vodou. Po dokončení čištění nebo při nízkém stavu baterie si robot sám najde nabíjecí stanici. Lidl u tohoto produktu garantuje 3letou záruku.

Robotický vysavač Silvercrest | foto: Lidl

Mobilní klimatizace

Cena: 3 799 Kč (před slevou 4 999 Kč)

Léto se rychle blíží a s ním i pravidelné tropické dny, při kterých oceníte jakékoliv zchlazení. Kromě klasických zabudovaných klimatizací existují i ty mobilní, a jednu takovou nyní seženete v Lidlu ve slevě. Mobilní klimatizace Silvercrest má nastavitelnou teplotu od 16 do 31 °C a zvládne zchladit místnost s plochou od 30 do 45 m².

Ovládat ji můžete buď dálkovým ovladačem, nebo pomocí dotykového panelu s ovládacími prvky, mezi které patří i pokojový termostat. Klimatizaci můžete jednoduše přemisťovat, protože má kolečka, ale vždy je nutné umístit vypouštěcí hadici na teplý vzduch ven z okna, aby mohl přístroj prostor efektivně ochlazovat.

Chladicí výkon je 2,0 kW (7 000 BTU) a přístroj dokáže dobře posloužit i jako odvlhčovač s výkonem až cca 1,5 l/h. Jak chladicí, tak zvlhčovací režimy pracují při úrovni hluku cca 65 dB. I u tohoto přístroje nabízí výrobce prodlouženou 3letou záruku.

Mobilní klimatizace Silvercrest | foto: Lid

Bezdrátová sluchátka s ANC

Cena: 779,90 Kč (před slevou 1 299 Kč)

Sluchátka s ANC a podporou hlasových asistentů nemusí stát majlant, a Lidl jedny takové prodává. Silvercrest ANC STSK A4 B2 disponují aktivním potlačením hluku a mají dobrou výdrž baterie až 5,5 hodiny. Dokonce zde najdete několik prémiových funkcí, jelikož podporují Siri i Google Assistenta a pouzdro podporuje bezdrátové Qi nabíjení, což je v této cenové hladině velká vzácnost.

Samotná sluchátka mají nízkou hmotnost a hrají poměrně dobře. Lze je ovládat pomocí gest – můžete bez vytahování telefonu zvyšovat či snižovat hlasitost hudby nebo přepínat na další skladbu. Nechybí ani režim Okolí, díky kterému můžete komunikovat se svým okolím bez nutnosti sluchátka sundávat.

Bezdrátová sluchátka Silvercrest s ANC | foto: Lidl

Stylový Bluetooth reproduktor

Pokud hledáte stylově vypadající Bluetooth reproduktor na zahradní grilovačku, tak tento je naprosto ideální. Díky velké integrované baterii s kapacitou 1 850 mAh má výdrž až 15 hodin a jednoduše se spáruje s jakýmkoliv zařízením pomocí tlačítka Bluetooth. Navíc ho lze připojit i drátově pomocí AUX konektoru.

V případě, že vám zvuk z tohoto reproduktoru nebude stačit, můžete si koupit rovnou dva a vytvořit pomocí funkce True Wireless Stereo (TWS) stereo zvuk, což nezvýší jen hlasitost, ale i kvalitu přehrávané hudby. Reproduktor lze nabít pomocí USB-C konektoru, který je v prodejním balení.

Kompaktní reproduktor Silvercrestu z Lidlu | foto: Lidl

