Bude WhatsApp sloužit k veškeré komunikaci na mobilech? EU znovu úřaduje

Apple musel v Evropě otevřít iOS více třetím stranám. Uživatelé mohou odinstalovat systémové aplikace a brzy půjde nastavit WhatsApp jako výchozí.

Apple byl nucen se v Evropě otevřít

Operační systémy od Applu jsou známy tím, že mají velmi striktní pravidla a uživatelé víceméně musí dělat to, co jim kalifornský gigant povolí. To samozřejmě platí i pro iOS, nicméně Apple ho muset v rámci aktu o digitálních trzích (DMA) otevřít a trochu ho tak více zpřístupnit třetím stranám.

Uživatelé v Evropě tak můžou například používat aplikační obchody třetích stran, nebo klidně odinstalovat všechny systémové aplikace, včetně App Store, nebo aplikace Fotoaparát. Již brzy dostanou uživatelé iOS v Evropě další možnost jak si svůj telefon zase o trochu více přizpůsobit.

Výše zmíněná možnost odinstalování systémových aplikací dorazila s iOS 18.2 a zbavit se klidně můžete i nativních aplikací pro volání a posílání zpráv. Server WABetainfo odhalil, že se chystá možnost nahradit tyto dvě důležité aplikace populárním WhatsAppem.

WhatsApp v iOS nastavení | foto: WABetainfo

WhatsApp jako výchozí aplikace?

Tato novinka byla spatřena v rámci beta verze WhatsAppu pro iOS s číselným označením 25.8.10.74. Jak můžete vidět z přiloženého obrázku výše, nastavit tuto populární chatovací aplikaci jako výchozí pro volání i SMS zprávy bude možné přímo v systémovém nastavení iOS.

To bude znamenat, že uživatelé budou moct využívat WhatsApp pro všechno a jejich kompletní komunikaci tak obstará jedna aplikace. Mít sjednoceny všechny konverzace do jedné aplikace je rozhodně výhodou a dá se předpokládat, že se tato možnost setká s úspěchem.

Když tedy například někde na webu, nebo v odkazu či aplikaci kliknete na telefonní číslo, tak namísto vyvolání systémové aplikace se v tomto případě dostanete rovnou do WhatsAppu. Nutno dodat, že ke zprovoznění této funkce bude nutný iOS ve verzi 18.2, nebo novější.

Kdy se dočkáme v ostrém režimu?

Možnost nahradit systémové aplikace na volání a zasílání zpráv aplikací WhatsApp je aktuálně k dispozici v rámci beta testování. Kdy přesně se dostane i mezi běžné uživatele, to je prozatím ve hvězdách, ale dá se předpokládat že by se tak mohlo stát již relativně brzy.