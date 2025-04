Staré telefony jsou past. Vytvořili jsme seznam modelů Xiaomi, které už nekupujte

Starší telefony brzy přijdou o softwarovou podporu. Hrozí u nich problémy s aplikacemi a nejen to. Zde je seznam modelů Xiaomi, které nedoporučujeme.

Kupte si mobil od Xiaomi, který má podporu

Softwarová podpora se u telefonů s Androidem v posledních letech povážlivě zlepšuje a ti nejlepší z nejlepších, tedy Google a Samsung, v tomto směru již předčili Apple. Xiaomi patří mezi výrobce s nadprůměrnou podporou a například své vlajky podporuje po dobu šesti let. Po celou tuto dobu ji dodává bezpečnostní záplaty a čtyři velké aktualizace systému.

U střední třídy jsou to většinou tři systémové aktualizace a čtyři roky celkové podpory, tedy bezpečnostních záplat. To je oproti situaci z předešlých let výrazné zlepšení a asi není třeba dodávat, jak je softwarová podpora důležitá. Sebelepší telefon je totiž bez dostatečné podpory ze strany výrobce jen poloviční a zestárne dřív než se nadějete.

Xiaomi několikrát do roka aktualizuje seznam svých telefonů, kterým končí podpora a těmto přístrojům je lepší se vyhnout, i když je kolikrát možné sehnat je za atraktivní ceny. Obecně platí že je lepší vyhnout se telefonům starším než 3 roky, protože je velká šance, že se budou na tomto seznamu nepodporovaných přístrojů nacházet.

Xiaomi 14T Pro | foto: Xiaomi

Které Xiaomi telefony ke koupi nedoporučujeme?

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro

Poco F4

Kterých Xiaomi telefonů se naopak nemusíte bát?

Xiaomi 13 / 13T

Xiaomi 14 / 14T

Xiaomi 15

Redmi Note 13 (Pro / Pro+)

Redmi Note 14 (všechny varianty)

Poco M5 / M6 / M7

Poco X5 / X6 / X7

Poco F5 / F6 / F7

Nenechte se zlákat cenou

Pravdou je, že většinu telefonů, které ke koupi nedoporučujeme, se vám nové sehnat nepovede, ale můžete na ně narazit z druhé ruky, nebo jako repasované. Třeba vlajková řada Xiaomi 12 z roku 2021 vypadá lákavě, ale u ní aktualizace již končí a dostanete telefon na sklonku jeho životnosti.

Problémy také mohou nastat s aplikacemi jako je například populární chatovací messenger WhatsApp, které z důvodu bezpečnosti postupně přestávají fungovat právě na starších modelech a operačních systémech. Obecně si raději nekupujte od Xiaomi telefon starší než z roku 2023.

