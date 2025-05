10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (176. díl)

Vybrali jsme 10 nejzajímavějších aplikací pro Android a iOS, za které se běžně platí, ale teď jsou zdarma ke stažení. Využijte akci, než skončí.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Shadow of Death: Dark Knight

Bojovek není nikdy dost a v této máte na výběr rovnou ze čtyř postav. Shadow of Death: Dark Knight je svižná akční hra s RPG prvky, kde se budete muset probojovat skrze dlouhé zástupy nepřátel. K jejich likvidaci budete moci použít široké spektrum dovedností, které si můžete ještě vylepšit skrze strom s vylepšeními.

Shadow of Death Dark Knight

Speed Math – Mini Math Games

Speed Math je rychlá matematická hra, kde není klíčový pouze správný výsledek, ale i to, za jak dlouhou dobu se k němu propracujete. Na vyřešení každého příkladu budete mít pouze pár sekund, takže rychlá reakce je klíčová. Procvičit si tak můžete dělení, násobení, binární soustavu či sudá a lichá čísla. Konkrétní typ příkladu si můžete vybrat.

Speed Math – Mini Math Games

Live or Die: Survival Pro

Jaké by to bylo přežívat v zombie apokalypse, vám může zprostředkovat hra Live or Die. V té budete řešit získávání surovin a stavění základny či vyrábění zbraní. Navíc má titul i otevřený svět, tím pádem můžete prozkoumávat přilehlá města a vesnice, což s sebou nese riziko setkání s nemrtvými, ale můžete tímto způsobem získat lepší vybavení.

Live or Die Survival Pro

Resume Builder – CV Maker

Vytvořit si dobře vypadající životopis může být náročné. Naštěstí existuje aplikace Resume Builder, ve které si ho vytvoříte za pár minut. Na výběr máte z několika grafických šablon a vždy stačí jen vyplnit požadované informace a aplikace se o vše ostatní postará. Životopis si následně můžete uložit v PDF nebo vytisknout.

Resume Builder - CV Template

Defense Zone HD

Defense Zone je tower defense hra, kde máte jen jednoduchý cíl – ubránit vaši základnu před nekonečnými zástupy nepřátel. K tomu můžete využít několik druhů obranných věží. Ty budete muset rozmístit podél cesty tak, aby byly schopné co nejefektivněji zlikvidovat nepřátele. Hra sice nemá nejmodernější grafiku, ale zato je velmi návyková.

Defense Zone HD

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Infinity Lists

Infinity Lists je jedna z nejlepších organizačních a upomínkových aplikací pro iOS. Můžete si v ní vytvořit komplexní nákupní seznam nebo list věcí, které si plánujete vzít s sebou na dovolenou. Ke každé poznámce si můžete nahrát fotky a dokonce i hlasovou nahrávku. Navíc si klíčové položky v seznamech můžete zvýraznit barvami.

Infinity Lists

Inkwork

Pro umělce je zde aplikace Inkwork. V té můžete transformovat jakoukoliv vaši fotku do zcela odlišného stylu, kterých je na výběr více než 90. Vyfocené fotky tak během pár minut mohou získat unikátní styl, jako kdyby byly namalované ručně. Vytvořené fotky si následně můžete ještě doupravit.

Inkwork

MyDream Universe – Build Solar

MyDream Universe je povedená sandboxová hra, kde si můžete vytvořit svou vlastní sluneční soustavu. Nejdříve začínáte s pár asteroidy, ze kterých se postupem času naformují planety. Vývoj veškerých vesmírných těles můžete plně ovlivnit, takže si můžete vyzkoušet, jaké by to bylo být všemocným vesmírným konstruktérem planet.

MyDream Universe - Build Solar

Compress: Video Compressor

Videa ve 4K rozlišení mohou zabírat klidně několik desítek gigabajtů v závislosti na jejich délce, což může být problém, pokud máte iPhone s menším úložištěm. Naštěstí si pomocí této aplikace můžete video výrazně zmenšit a přitom zachovat jejich původní kvalitu. Překonvertované video tak může být až 10× menší, což ušetří hromadu úložiště.

Compress Video Compressor

Calendar Widget je aplikace, s jejíž pomocí si můžete vytvořit skvěle vypadající widgety kalendáře. Ty mohou mít jakoukoliv velikost a tvar, takže si tímto můžete ozvláštnit svou domácí obrazovku. Velkou výhodou je to, že si můžete vybrat nebo vytvořit vlastní pozadí pro kalendářový widget.

Calendar Widget - Date Widgets

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.