8 nejzajímavějších novinek na Oneplay, na které se určitě podívejte (10. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se těšte na Růžového pantera či Krále Artuše s podtitulem Legenda o meči. Na co dalšího kouknout?

Nejlepší novinky na Oneplay

Streamovací službě Oneplay se od vzniku opravdu daří a uživatele láká na spoustu zajímavého obsahu. Je ovšem důležité, aby Oneplay tento obsah neustále doplňovalo, což se naštěstí pravidelně děje. Na jaké novinky se tedy diváci mohou těšit v následujících dnech a co rozhodne doporučuji ke shlédnutí?

Cardinal (2017)

Cardinal je kriminálním seriálem, ve kterém je hlavním hrdinou detektiv Cardinal. Ten vyšetřuje případ smrti mladé dívky, jejíž tělo se našlo zamrzlé v ledu v opuštěném dole. Vypadá to, že je o pohřešovanou Katie Pineovou.

I tento případ vyšetřoval detektiv Cardinal, který ale díky rozporuplným situacím s prací detektiva skoncoval. Jelikož se ale tyto dva případy střetly, žádá Cardinala jeho nadřízená, aby se vrátil a případy konečně uzavřel.

Datum premiéry: 19.5. 2025

Super Thundermanovi (2014)

Komediální seriál Super Thundermanovi je určen především pro mladší publikum, pro které si tvůrci připravili zajímavý příběh. Ten se točí okolo rodiny Thudermanových, kteří jsou na první pohled naprosto normální. Tedy až na dvojčata Maxe a Phoebe. Ti mají super schopnosti.

A zatímco Phoebe je výborná studentka se skvělými výsledky jdoucí nejen svým mladším sourozencům příkladem a své schopnosti využívá k pomocí ostatním, Max je jiný. Max je přesným opakem Phoebe a své schopnosti používá především k pomoci jemu samotnému.

Datum premiéry: 19.5. 2025

Maxinožka 2 (2020)

Animovaný filmem pro celou rodinu je dozajista snímek Maxinožka 2, ve kterém se Maxinožka stal po návratu z divočinou slavný. Tuto slávu se rozhodně využít pro konání dobra a kontaktuje nevládní organizace, které mu mají pomoci chránit přírodní rezervace před znečistěním. Bohužel Maxinožka záhadně zmizí a jeho rodina udělá vše proto, aby ho nejen našla, ale také aby zjistili, co se vlastně děje.

Datum premiéry: 20.5. 2025

Růžový panter (2006)

Pokud máte rádi ztřeštěné komedie, je snímek Růžový panter pro vás to pravé. Hlavním hrdinou je potrhlý inspektor Clouseau, jenž řeší případ, ve kterém nemá žádnou stopu. To ale pro něj není žádný problém a snaží se přijít na to, kdo zavraždil fotbalového trenéra a kam se poděl jeho prsten s diamantem, jenž se nazývá Růžový panter. Tento případ sleduje celá Francie s velkým napětím.

Datum premiéry: 22.5. 2025

Moje nová tvář (2023)

Moje nová tvář je českým dokumentárním filmem, jenž vypráví příběh neobyčejné ženy Martiny. Po útoku svého bývalého partnera Martina oslepla a změnil se jí celý život. Jak se vypořádat s takovou změnou a jak žít dál? Dokument ukazuje sílu této ženy, která dokázala překonat to, co je pro ostatní nepředstavitelné.

Datum premiéry: 23.5. 2025

Hellboy (2003)

Oneplay do své nabídky zařazuje i populární snímek Hellboy. Ten měl být pro lidstvo poslem zkázy, avšak nyní je agentem tajného oddělení. To potírá mimozemské padouchy a pomáhá lidstvu s potíráním potencionálního nebezpečí. Hellboy je v této prací nadmíru úspěšný, ovšem nyní ho čeká složitá mise. Musí se postavit tomu nejsilnějšímu protivníkovi, jakému doposud čelil.

Datum premiéry: 24.5. 2025

Král Artuš: Legenda o meči (2017)

Ve snímku Král Artuš: Legenda o meči exceluje populární herec Charlie Hunmam, jenž ztvárňuje Artuše. Jde o dědice trůnu, jenž je o vlásek uniknul smrti a mnoho let netuší, kým vlastně doopravdy je. Od dětství žije na ulici, kde se jen bije a živí se výnosy z černého trhu.

Takový život ale nemá dlouhého trvání, čehož si je vědom i samotný Artuš. V království kde žije navíc panuje neklid a jen jeden člověk může nastolit mír. Tím mužem je právě Artuš, který musí vytáhnout bájný Excalibur z kamene a konečně tak naplnit svůj osud.

Datum premiéry: 25.5. 2025

Rafael Nadal: Král antuky (2025)

Jméno Rafael Nadal zná nejen fanoušek tenisu. Nový dokument Rafael Nadal: Král antuky vypráví příběh, jek se z tohoto muže stala globální ikona tenisu. V tomto dokumentu se tvůrci snaží odhalit neoblomného ducha a neutuchající práci Rafaela Nadala, díky čemuž jeho odkaz žije dál i mimo svět tenisu.

Datum premiéry: 25.5. 2025