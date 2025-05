Acer odhalil chytrý prsten. Vypadá skvěle a nejspíš bude i cenově atraktivní

Acer představil chytrý prsten FreeSense Ring, který sleduje zdraví, využívá umělou inteligenci a obejde se bez předplatného.

Nová konkurence pro Oura Ring

Acer je společnost známá především svými počítači a monitory a nyní vstupuje do poměrně překvapivého segmentu a tou je nositelná elektronika, představil totiž chytrý prsten FreeSense Ring. Ten bude dokonce využívat i funkce umělé inteligence a nebude disponovat žádným předplatným.

Podobně jako většina chytrých prstenů, i tento bude cílit především na zdraví, takže bude umět měřit tep, variabilitu srdeční frekvence (HRV), hladinu kyslíku v krvi a samozřejmě i kvalitu spánku. Veškerá data budou dostupná v mobilní aplikaci, která bude pro zpřesnění měření využívat umělou inteligenci.

Na základě naměřených dat bude prsten poskytovat personalizované návrhy na zlepšení kondice nebo spánku, podobně jako to dělá oblíbený Oura Ring. Acer již v minulosti uvedl produkty v segmentu nositelné elektroniky, ale neuspěl. Chytrý prsten by mohl být dobrou druhou šancí, jelikož jen málo velkých společností do nich zatím investuje.

Chytrý prsten Acer FreeSense Ring | foto: Acer

Odolný a lehký

Chytrý prsten Acer FreeSense Ring je vyroben z ultralehké titanové slitiny, takže váží pouhé 2 až 3 gramy. Je tedy lehčí než Oura Ring 4. generace, který váží v rozmezí od 3,3 do 5,2 gramu v závislosti na velikosti. Těch bude mít prsten od Aceru celkem 17 (velikosti 7 až 13). Na výběr bude ze dvou barev – černé s lesklou povrchovou úpravou a růžově zlaté s matnou úpravou.

Neschází zde ani voděodolnost díky certifikaci 5 ATM, tím pádem prsten bez problému zvládne i ponor až do půlmetrové hloubky a nepoškodí ho ani sprcha nebo prudký déšť. Na rozdíl od konkurenční Oury zde nebude žádné měsíční předplatné, abyste mohli využít plný potenciál prstenu.

Acer FreeSense Ring zatím vypadá jako dobrá alternativa ke Galaxy Ringu nebo již dříve zmíněné nejnovější generaci Oura Ringu. Bohužel Acer se zatím nepochlubil s předpokládanou výdrží baterie, což je jeden z klíčových parametrů u chytrých prstenů, a není ani jasné, zda prsten bude mít standardní nabíječku nebo nabíjecí pouzdro.

Cena a dostupnost

Prsten od Aceru byl sice oznámen, ale o dostupnosti ani ceně zatím nepadlo ani slovo. Dá se téměř s jistotou říct, že bude levnější než Galaxy Ring. Nejistější to bude s dostupností, protože nevíme, na jaké trhy Acer prsten nakonec pošle.