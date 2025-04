Xiaomi potěší miliony uživatelů: Zvedá podporu na 6 let, máme seznam telefonů

Podpora u Androidu se výrazně zlepšuje. Xiaomi nyní nabízí až 6 let aktualizací pro vybrané modely, čímž dohání lídry jako Apple či Samsung.

Softwarová podpora je v mobilním světě velmi důležitým aspektem. Můžete si totiž koupit sebelepší telefon, ale bez pořádné podpory bude brzy za zenitem. Když výrobce přestane aktualizovat systém například po roce či dvou, a to včetně bezpečnostních záplat, můžete očekávat velmi brzké zastarání telefonu.

Prim v otázce podpory hrály odjakživa hlavně společnosti Apple, Google a Samsung, nicméně v poslední době se k nim přidávají další výrobci. Podpora se ve světě Androidu obecně velmi zlepšuje a Xiaomi patří mezi výrobce, které ji má rozhodně nadstandardní. Například u aktuální vlajkové řady Xiaomi 15 nabízí 4 aktualizace systému a 6 let bezpečnostních záplat.

Dle informací serveru Xiaomitime zařadil čínský výrobce do tohoto ranku, tedy mezi telefony s nejdelší podporou, také nové modely Poco F7 Pro a F7 Ultra. Také ty se tedy můžou těšit na celkově 6 let podpory (aktualizace systému budou pravděpodobně opět 4) a Xiaomi je bude udržovat takzvaně „up to date“ až to roku 2031.

Redmi Note 14 | foto: Xiaomi

Xiaomi to s podporou myslí vážně

Čínský výrobce tak potvrzuje svou zlepšující se politiku týkající se podpory a dalším telefonem, který může těžit ze šestileté podpory, je Redmi Note 14 4G. Zbytek této modelové řady dostal čtyřletou podporu, což znamená bezpečnostní aktualizace do roku 2029 a tři hlavní aktualizace systému. To je v rámci této třídy víceméně standardní.

Telefony Xiaomi se šestiletou podporou:

Poco F7 Pro – bezpečnostní updaty do roku 2031, čtyři aktualizace systému

Poco F7 Ultra – bezpečnostní updaty do roku 2031, čtyři aktualizace systému

Xiaomi 15 Ultra – bezpečnostní updaty do roku 2031, čtyři aktualizace systému

Xiaomi 15 – bezpečnostní updaty do roku 2031, čtyři aktualizace systému

Redmi Note 14 – bezpečnostní updaty do roku 2031, čtyři aktualizace systému

Telefony Xiaomi se čtyřletou podporou:

Redmi Note 14 5G – bezpečnostní updaty do roku 2029, tři aktualizace systému

Redmi Note 14 Pro 5G – bezpečnostní updaty do roku 2029, tři aktualizace systému

Redmi Note 14 Pro – bezpečnostní updaty do roku 2029, tři aktualizace systému

Poco X7 – bezpečnostní updaty do roku 2029, tři aktualizace systému

Poco X7 Pro – bezpečnostní updaty do roku 2029, tři aktualizace systému

Podpora ve jménu ekologie

Dlouhá podpora je trend, který jde ruku v ruce s ekologií. Dává to smysl. Telefon déle podporovaný ze strany výrobce vydrží uživateli delší dobu, takže se sníží množství elektronického odpadu a tím, že si uživatel prodlouží periodu mezi výměnou, se sníží zatížení prostředí. Je rozhodně dobré vidět, že se podpora obecně velmi zlepšuje i u čínských výrobců.