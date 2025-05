Vyšla nová kniha o Applu. Popisuje závislost společnosti na výrobě iPhonů v Číně

Knížka Apple in China | foto: 9to5Mac

Kniha Apple in China odhaluje, proč je Čína pro Apple klíčová. Popisuje přesun výroby iPhonů, vliv na čínskou infrastrukturu i dodavatelské vztahy.

Kniha popisující důležitost Číny pro Apple

V nedávné době se začala prodávat zajímavá kniha o tom, jak si Apple podmanil Čínu a proč je pro něj tak důležitá. Jmenuje se Apple in China, má 352 stran a napsal ji Patrick McGee. Dočtete se v ní, proč byl kalifornský gigant nucen přesunout výrobu iPhonů a vlastně veškeré své elektroniky do Číny.

Z pohledu samotného amerického giganta je ale sporná, protože by měla obsahovat poměrně dost tvrzení, která dle Applu nejsou pravdivá nebo jsou zavádějící. Společnost tvrdí, že autor si řádně neověřil důležitá fakta. Samotná kniha vznikla na základě více než 200 rozhovorů s bývalými manažery a inženýry společnosti, takže plno věcí nejspíše bude pravda.

V knize se můžete dozvědět mnoho zajímavostí, jak Apple posílal do Číny inženýry, aby zaškolili čínské inženýry, jak kvalitně vyrobit iPhone. Apple ale neškolil jen pracovníky v továrnách, ale i samotné dodavatele součástek, aby minimalizoval riziko selhání dodavatelského řetězce a zajistil maximální kvalitu.

Tim Cook | foto: Matěj Srb

Apple pomohl Číně stát se světovou jedničkou ve výrobě elektroniky

Když Apple chtěl přesunout výrobu do Číny, tak v té době v zemi nebyli nejen kvalifikovaní pracovníci, ale ani řádná infrastruktura. Společnost tak během 5 let zainvestovala do čínské infrastruktury více než 275 milionů dolarů a vlastně pomohla Číně stát se celosvětovým centrem pro výrobu prakticky jakékoliv elektroniky.

V knížce se můžete i dočíst, jak komplexní celý montážní proces je a že většina součástek v iPhonech – od baterek, displejů až po čipsety – vlastně pochází z různých míst a v čínských továrnách se pouze provádí finální montáž. Kniha o aktivitách Applu v Číně je o to zajímavější z hlediska současné celní války USA a Číny, jelikož kdyby americká vláda přinutila Apple stáhnout se z Číny, byla by to pro něj katastrofální porážka.

Pokud si chcete knihu koupit, tak ji nemusíte objednávat z USA nebo ze zahraničí, protože se prodává i u nás v České republice, například na českém e-shopu Martinus za 457 Kč. Bohužel si ji ale můžete přečíst pouze v angličtině a český výtisk v dohledné budoucnosti nejspíše nevyjde.