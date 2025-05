AirPods Pro 3. generace – Kdy vyjdou, cena, novinky a zkrátka vše, co víme

AirPods Pro 3. generace jsou v přípravě. Shrnujeme, kdy vyjdou, jaká bude jejich cena a jaké novinky zřejmě nabídnou oproti předchozí generaci.

Shrnujeme vše o Apple AirPods Pro 3

Není pochyb o tom, že Apple již připravuje novou generaci svých vrcholných sluchátek AirPods Pro. V nedávných iOS updatech byly nalezeny zmínky o očekávaných AirPods Pro 3, a ačkoliv kalifornský gigant zatím nic nepotvrdil, je víceméně jisté, že se jich dočkáme ještě letos.

Jejich první generace dorazila v roce 2019 a prozatím poslední verze jsme se dočkali před dvěma lety. Apple představil druhou generaci AirPods Pro s konektorem USB–⁠⁠⁠⁠⁠⁠C a od té doby čekáme na plnohodnotnou třetí generaci. O té jsme se nyní dozvěděli první informace skrze web Shift Delete.

Časový rámec, kdy by nová bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3 mohla být představena, si probereme až později a předtím se zaměříme na jejich potenciální výbavu a funkce. Tou hlavní novinkou by měl být přechod na nový audio čip s označením Apple H3.

AirPods Pro 2 | foto: Apple

Sluchátka přinesou nové funkce

Tento čip by měl zlepšit výkony sluchátek v oblasti nejenom kvality zvuku, ale také co se týče například výdrže na baterii, či aktivního potlačení okolního ruchu. Všechny tyto prvky jsou samozřejmě žádoucí, nicméně mluví se i o dalších zajímavých věcech.

Sluchátka by měla například dorazit se zdravotními funkcemi, což není v tomto segmentu až tak běžné. Apple by mohl do AirPods Pro 3 přidat nové senzory, které umožní sledování zdraví v podobě srdeční frekvence, nebo tělesné teploty. To by z nich udělalo žádaná fitness sluchátka.

Z tradičních sluchátek by se tak mohl stát o kus praktičtější nástroj zaměřený i na zdraví, což by rozhodně byla vítaná změna. V oblasti designu se očekávají jen menší a rozhodně ne nějaké zásadní změny. Tou největší by mohlo být nabíjecí pouzdro s displejem a z dalších funkcí je ve hře prý i živý překlad.

Cena

Pokud by se nové AirPods Pro 3 prodávaly za stejnou cenu jako současná generace AirPods Pro 2, lze očekávat, že jejich startovní cena na českém trhu by se pohybovala okolo 7 490 Kč, což byla oficiální prodejní cena AirPods Pro 2 při uvedení na trh v Česku v roce 2022.

Tato cena platila jak pro variantu s Lightning konektorem, tak později i pro model s USB-C, který Apple uvedl v roce 2023. Pokud Apple nezmění cenovou strategii, je pravděpodobné, že i třetí generace těchto sluchátek bude stát obdobně, alespoň v první den prodeje.

Kdy vyjdou AirPods Pro 3?

To je sice prozatím ve hvězdách, nicméně nějaké náznaky tu jsou. Dá se předpokládat, že Apple dodrží tradiční zvyklosti a představí třetí generaci svých nejlepších sluchátek – AirPods Pro 3 – nejspíš v září nebo v říjnu. Je možné, že je kalifornský gigant představí spolu s iPhony 17.